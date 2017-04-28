Gazeteci Nizamettin Bedir Narlıdere'de anıldı

Anma törenine Gazeteci Nizamettin Bedir'in eşi Nuran Bedir, kızı Gizem Bedir, Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, CHP Narlıdere ilçe Başkanı Şahin Fırat, Bedir'in meslektaşları, belediye mesai arkadaşları ve dostları katıldı.

İyi bir dost, iyi bir arkadaştı

Nizamettin Bedir için gerçekleştirilen anma etkinliğinde konuşan Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, 1999 yılında tanıştıkları Nizamettin Bedir'le ölümüne kadar hiç ayrılmadıklarını belirterek, "İyi bir gazeteci, iyi bir dost, iyi bir arkadaştı. Adı Narlıdere'de daima yaşayacak, onu hiç unutmayacağız" dedi.

Buradaki insanlar onu yaşatıyorlar

Törende söz alan CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'de Nizamettin Bedir'in çok iyi bir gazeteci olduğuna vurgu yaparak, "O her zaman, sadece Gazeteci olmak istedi. İnsanları değerleri kaybettikten sonra yokluğu daha iyi anlaşılıyor. Erken kaybettik. O amansız hastalık onu bizden çok erken aldı. Kısa bir ömrü oldu ama buradaki insanlar onu yaşatıyorlar en güzeli de o."diye konuştu.

Nizamettin Bedir'in kabri başında gerçekleştirilen anma törenini arkadaşları ve dostlarının Nizamettin ile yaşadıklarına dair anlattıkları anılarının ardından mezarına karanfiller bırakılması ile sona erdi.