Gazeteci İrfan Değirmenci'nin Evi Kurşunlandı
Referandum'da ''Hayır'' oyu kullanacağını açıklamasının ardından Kanal D'deki işine son verilen gazeteci İrfan Değirmenci, twitter hesabından evinin kurşunlandığını açıkladı.
Referandumda kullanacağı oyun rengini, meslek ilklerine aykırı şekilde açıkladığı gerekçesiyle Kanal D'deki işine son verilen gazeteci İrfan Değirmenci, twitter hesabından evinin kurşunlandığını açıkladı.
''İYİYİM TELAŞLANMAYIN''
İrfan Değirmenci olaya ilişkin, ''Sabaha karşı evim kurşunlandı. Polis inceledi sağolsun, zabıt tutuldu. 'Serseri kurşun' ihtimali üzerinde duruyorlar. İyiyim. Telaşlanmayın.'' ifadelerini kullandı.