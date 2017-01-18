Gazeteci İlhami Işık'ın Kızının Evine Giren 3 Kişi Gözaltına Alındı

Gazeteci İlhami Işık'ın Batman'daki kızının evine giren ve evden aldıkları cep telefonuyla İlhami Işık'a PKK adına tehdit mesajı gönderen 3 kişi yakalandı.



Batman'da 5 gün önce Çamlıtepe Mahallesi'nde Gazeteci İlhami Işık'ın kızının evine hırsızlık için giren ve evi dağıtarak çocukların kullandığı cep telefonunu alan kişiler çaldıkları telefonla İlhami Işık'a PKK/KCK terör örgütü adına tehdit içerikli mesaj gönderdi. Asayiş Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün olayla ilgili yaptığı koordineli çalışmada, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüpheli şahıs yakalandı.



Zanlıların evden çaldıkları cep telefonu ise ikinci el telefon alım-satım işi yapan cep telefonu mağazasında ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında "PKK/KCK Terör Örgütü Adına Tehdit Etmek" suçundan, ayrıca bir kişi hakkında ise "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan adli işlem yapıldı. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramada da, dijital malzemeler ele geçirildi.



Şahıslar il emniyet müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - BATMAN