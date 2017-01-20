Gazeteci Hüsnü Mahalli'ye Tahliye

Cezaevinde bulunan gazeteci Hüsnü Mahalli hakında tahliye kararı verildi. Mahalli'nin ilerleyen saatlerde cezaevinden çıkacağı öğrenildi.

7 YIL HAPSİ İSTENİYORDU

Dün kabul edilen iddianamede Hüsnü Mahalli'nin 7 yıla kadar hapsi isteniyordu. Mahalli, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla cezaevindeydi.

TEDAVİ GÖRÜYORDU

Mahalli tutukluluğunu sırasında Cerrahpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Hakkındaki soruşturma nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay'ın talimatıyla 12 Aralık 2016 tarihinde Acıbadem'deki evinden gözaltına alınan gazeteci Hüsnü Mahalli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturmayı yürüten savcılık, Mahalli hakkında, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret" suçlarından 1 yıl 4 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Mahalli'nin rahatsızlığı nedeniyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altında olduğu öğrenildi.