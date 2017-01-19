Gazeteci Hüsnü Mahalli'ye 7 Yıl 6 Ay Hapis İstemi

Gazeteci Hüsnü Mahalli hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma savcılığı hazırladığı iddianamede, Mahalli'nin 2 yıl 4 aydan, 7 yıl 5 aya kadar hapsini istedi.



Geçtiğimiz ay tutuklanan gazeteci Hüsnü Mahalli hakkında İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma savcılığı, Mahalli'nin "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından 2 yıl 4 aydan, 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. - İSTANBUL