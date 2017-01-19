IHAAW144359-ASA/19-01-2017
- Gazeteci Hüsnü Mahalli hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma savcılığı hazırladığı iddianamede, Mahalli'nin 2 yıl 4 aydan 7 yıl 5 aya kadar hapsini istedi. 19.01.2017 14: 43: 59 TSI
NNNN - İSTANBUL
Gazeteci Hüsnü Mahalli Hakkında, "Cumhurbaşkanına Hakaret" ve "Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı...
IHAAW144359-ASA/19-01-2017 - Gazeteci Hüsnü Mahalli hakkında, “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı.
IHAAW144359-ASA/19-01-2017
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