Gazeteci Dolaş, Okurlarıyla Buluştu

Siverek ilçesinde yaklaşık 30 yıldır gazetecilik yapan Mehmet Şükrü Dolaş, bir süre önce yayımladığı "Çocukluğumun Küçeleri" isimli kitabının imza gününde okurlarıyla buluştu.



Dolaş, belediye yaşamevinde düzenlendiği programda okurları için kitabını imzaladı, kitabın konusu hakkında katılımcılara bilgi verdi.



Dolaş, yaptığı açıklamada bir Siverek sevdalısı olduğunu belirterek"255 sayfalık kitabımda Siverek (sokaklarında) Küçeleri'nde yaşanan o kadim dostlukları Siverek kültürünü yaşatmaya çalıştım. Kitapta yer alan şiirlerde ise Siverek sevgisini anlatmaya çalıştım. Bugün de beni yalnız bırakmayan sivil toplum kuruluşlarına, Belediye Başkanı Resul Yılmaz'a, AK Parti İlçe Başkanı İlhan Çelik'e tüm kitapseverlere teşekkür ediyorum. Gelirini Siverek'i İl Yapma Derneğine bağışladığım kitabımın yeni kitapların yayımlanmasına vesile olmasını diliyorum" dedi.



İmza gününe katılan Belediye Başkanı Yılmaz, Siverek ile ilgili yayımlanan eserlere değer verdiklerini belediye olarak kültürel ve sanatsal faaliyetlere destek sunduklarını belirtti.