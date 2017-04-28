Gazeteci Demirbaş'ın Yeni Kitabı 'Deva' Çıktı

Kırşehirli gazeteci Soner Demirbaş'ın, beşinci kitabı 'Deva' okurlarıyla buluştu.



Daha önce yayınlanmış üç şiir, bir de deneme kitabı bulunan Demirbaş'ın yeni kitabı altı yıl aradan sonra okurlarıyla buluştu.



Ahi Evran Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Kırşehir 1. Ekonomi ve Yönetim Çalıştayı'na "Kırşehir için öncelikli hedef programı ne olmalı?" adlı bildiri metniyle katılan Demirbaş, Yerel Medya Sorunları ve Çözüm Önerileri konusunda da bir sunum yaparken Uluslararası Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş sempozyumunda da sunduğu bildiri edebiyat dergilerinde yerini aldı.



Edebiyatçılar Derneği ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi olan Demirbaş'ın Kırşehir'de daha önce yayınlanmış Dinginlirik (şiir), Seyir Defteri(şiir), Şiir ve (deneme), Yaz (şiir) adlı kitapları bulunuyor. İlk şiirleri 1998'de yayımlanan yerel bir internet portalının da genel yayın yönetmeni olan Demirbaş'ın şiirleri ve denemeleri birçok edebiyat dergisinde yayımlanıyor. - KIRŞEHİR