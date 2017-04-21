Gazeteci Can Dündar Hakkında "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti'ni veya Türkiye Büyük Millet...
IHAAW154109-ASA/21-04-2017 - Gazeteci Can Dündar hakkında “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti’ni veya Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılama” suçundan altı aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
IHAAW154109-ASA/21-04-2017
- Gazeteci Can Dündar hakkında "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti'ni veya Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılama" suçundan altı aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. 21.04.2017 15: 41: 09 TSI
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