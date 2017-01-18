Gazeteci Arnau: Cristiano Ronaldo'nun İlişkileri Gerçeği Yansıtmıyor

Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Brezilyalı ünlü gazeteci Jimmy Gimenez-Arnau başarılı futbolcunun ilişkilerini gerçek bulmadığını açıkladı.

"İRİNA SHAYK YALANDI"

Arnau yazısında ''Futbolcular ve partnerleri arasındaki ilişkiler çoğu zaman gerçekçi olmayabiliyor. Cristiano Ronaldo da bunun en büyük örneği. Model Irina Shayk'la yaşadığı ilişkiyi hiçbir zaman inandırıcı bulmadım. Bu ilişki onun magazin dünyasında kendini göstermesi, yükselmesi ve gündeme gelebilmesi için çok büyük bir fırsattı ve Ronaldo da bu fırsatı en güzel şekilde değerlendirdi.'' yorumunu yaptı.