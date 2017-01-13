Gazeteci Altınışık'tan Ggc'ye Ziyaret

Sabah Gazetesi Ankara Yayın Yönetmeni Osman Altınışık, Gaziantep Gazeteciler Cemiyetini (GGC) ziyaret etti.



Altınışık, GGC Toplantı Salonu'nda Gaziantep'te görev yapan yerel ve ulusal gazete temsilcileri ile bir araya geldikten sonra "246 Bir Kurtuluş Destanı" adlı kitabı için meslektaşlarına imza verdi.



Altınışık, yaptığı konuşmada, gazeteci olarak 15 Temmuz'a dair sadece not tutuğunu, kitapta yazılanların milletin yaşanmışlıklarıyla dolu olduğunun söyledi.



Kitaptaki bilgileri derlerken çalışmalarını "bir sorumluluğun gereği" olarak gördüğünü anlatan Altınışık, "Savaş filmlerinden alınmış sahneler gibiydi ama hepsini yaşadık. O gece kimse 'Ölür müyüz?' diye düşünmedi. O gecenin iki kahramanı vardı. Biri millet diğeri de meslektaşlarım olan gazetecilerdir. Teknolojiyi de çok iyi kullanarak bilgileri aktardık. İnşallah bu en son hain darbe girişimi olacak. Bu ikinci kurtuluş savaşının dipnotlarıdır." diye konuştu.



Konuşmaların ardından Altınışık, programa katılan gazetecilere "246 Bir Kurtuluş Destanı" isimli kitabını imzaladı.