Gazeteci Ahmet Şık Hakkındaki Soruşturma

Sosyal medya paylaşımları ve Cumhuriyet gazetesinde yazdığı bazı yazılarda "terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklanan Ahmet Şık'ın avukatlarının tutukluluğa ilişkin itirazının reddine karar verildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanan Ahmet Şık'ın avukatları, müvekkillerinin tutukluluğuna ilişkin itiraz dilekçesini nöbetçi hakimliğe sundu.



İtirazı inceleyen İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğinin kararında, şüphelinin sosyal medya hesapları ile Cumhuriyet gazetesindeki röportaj ve yazılarında FETÖ/PDY ve PKK terör örgütünün propagandasını yaptığına dair kuvvetli suç şüphesinin oluştuğu, paylaşımlarında kendi devletini "katil" olarak nitelendirip bu şekilde algı oluşturduğu ve bu suretle terör örgütlerinin amacına uygun hareket ettiği anlatıldı.



Kararda, şüphelinin "Katil, mafya, şiddet" gibi terimler kullanmak suretiyle devletin terörle mücadelesini yasa dışı hatta terörist bir faaliyet olarak gösterdiği belirtilerek, "Ülkemizin çeşitli yerlerinde patlatılan bombalama eylemleri terör örgütlerince üstlenilmesine rağmen devlet yetkililerin savaş çıkardığı ve bu bombaları patlattığı şeklinde paylaşımlar yaparak, terör örgütlerinin propagandasını yaptığı anlaşılmıştır." denildi.



Hakimlik, bu nedenlerle Şık'ın avukatlarının yaptığı tutukluluğa ilişkin itirazın reddine karar verdi.