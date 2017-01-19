Gazete Manşetleri - Gazete Oku (19 Ocak 2016)

FutbolArena - Gazetelerde günün manşetlerine çıkarılan haberleri sizler için bir araya getirdik. Gazete manşetlerinde olan haberleri FutbolArena derledi. 19 Ocak 2016 Gazete manşetlerini haberimizde okuyabilirsiniz.



Fanatik, Fotomaç, AMK, Milliyet, Hürriyet gazetelerinin manşetleri



Fanatik, Fotomaç, AMK, Milliyet, Hürriyet, Posta, Takvim, Star, Karar, Habertürk gibi gazetelerin manşetlerinde neler olduğunu derledik.



Habertürk Gazetesi'nde Mehmet Ekici ile ilgili Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Trabzonsporlu yöneticilere "Kadro dışı bırakın" dediği iddia edildi. Hürriyet Gazetesi'nde Galatasaray'ın devre arasında yapacağı son transferin orta sahaya olacağı ileri sürüldü. Fotomaç Gazetesi'nde Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile adı anılan Jackson Martinez için devreye girdiği öne sürüldü. Ayrıca Galatasaray için "Son gözde Maicon" başlığı kullanıldı. Fanatik Gazetesi'nde Galatasaray'ın Tottenham forması giyen Vincent Janssen ile ilgilendiğini manşetten öne sürdü.



Posta Gazetesi'nde Fenerbahçe'nin Sydorchuk ile büyük oranda anlaşma sağladığı belirtildi. Sabah'ın manşetinde "Talisca'yı alıyoruz" ifadesiyle siyah beyazlıların Brezilyalı oyuncunun bonservisini alacağı iddia edildi. AMK Gazetesi'nde "Dzeko tamam sıra Roma'da" başlığıyla sarı kırmızılıların Dzeko'yu ikna ettiği ileri sürüldü. Milliyet Gazetesi'nde ise "Selçuk ile bu sezon bitmez" başlığıyla Galatasaray'ın orta sahaya takviye yapacağı belirtildi.



