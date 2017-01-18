Gazete Manşetleri - Gazete Oku (18 Ocak 2016)

FutbolArena - Gazetelerde günün manşetlerine çıkarılan haberleri sizler için bir araya getirdik. Gazete manşetlerinde olan haberleri FutbolArena derledi. 18 Ocak 2016 Gazete manşetlerini haberimizde okuyabilirsiniz.



Fanatik, Fotomaç, AMK, Milliyet, Hürriyet gazetelerinin manşetleri



Fanatik, Fotomaç, AMK, Milliyet, Hürriyet, Posta, Takvim, Star, Karar, Habertürk gibi gazetelerin manşetlerinde neler olduğunu derledik.



Habertürk Gazetesi'nde Beşiktaş'ın golcü transferiyle ilgili "Top Torres'te" manşeti atıldı. Akşam'ın spor sayfasında Galatasaray'ın Elazığspor deplasmanında aldığı 4-1'lik galibiyetle ilgili "Aslan'ın Poldi'yle Derdiyok" manşeti atıldı. Fotomaç Gazetesi'nde Fenerbahçe'nin Jose Sosa ile anlaştığı ileri sürüldü. Sabah'ın manşetinde Anderson Talisca'nın Beşiktaş'ta kalmak istediği ifade edilirken, "Bonservisimi alın lütfen" başlığı kullanıldı.



AMK Gaztesi'nde Galatasaray'ın transfer çalışmalarıyla ilgili "Yine yeniden Dzeko" manşeti atıldı. Hürriyet'in spor sayfasında "Rövanşı aldı avantajı kaptı" başlığıyla Galatasaray'ın Elazığ galibiyeti ön planda. Posta Gazetesi'nde Fenerbahçe'nin Galatasaray ile adı anılan Preciado için girişimlerde bulunduğu iddia edildi. Fanatik Gazetesi'nde Dick Advocaat'ın Adanaspor maçı sonrası oyuncularına söylediği "Seneye kalmak isteyenler Başakşehir maçını alır" ifadeleri manşete çıkarılmış.



