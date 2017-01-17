Gazete Manşetleri - Gazete Oku (17 Ocak 2016)

FutbolArena - Gazetelerde günün manşetlerine çıkarılan haberleri sizler için bir araya getirdik. Gazete manşetlerinde olan haberleri FutbolArena derledi. 17 Ocak 2016 Gazete manşetlerini haberimizde okuyabilirsiniz.



Fanatik, Fotomaç, AMK, Milliyet, Hürriyet gazetelerinin manşetleri



Fanatik, Fotomaç, AMK, Milliyet, Hürriyet, Posta, Takvim, Star, Karar, Habertürk gibi gazetelerin manşetlerinde neler olduğunu derledik.



Habertürk Gazetesi'nde Beşiktaş'ın Osmanlıspor deplasmanında aldığı galibiyetle ilgili "Ferman Kartal'ın" manşeti atıldı. Akşam Gazetesi'nde Mehmet Ekici'nin transferi hakkında "Fener için 5 ay A2'de" başlığı kullanırlarak oyuncunun Trabzonspor'da kadro dışı bırakılması ön plana çıkarıldı. AMK Gazetesi'nde Galatasaray'ın transfer çalışmaları hakkında "Cimbom'a sambacı stoper" başlığı atıldı ve sarı kırmızılıların Sao Paulo forması giyen Maicon ile ilgilendiği belirtildi. Fanatik Gazetesi'nde Beşiktaş'ın galibiyeti için "Kusursuz" başlığı kullanıldı.



Fotomaç Gazetesi'nde Anderson Talisca'nın attığı golle yıldızlaşması ön plana çıkarılarak "Kartalisca" manşeti atıldı. Milliyet'te ise Galatasaray'ın Lukas Podolski hakkında verdiği satmama kararı için "10 dakikada değişen strateji" başlığı kullanıldı. Takvim Gazetesi'nde "Kartal çamurdan altın çıkardı" manşeti atılırken, Posta'nın spor sayfasında "Osmanlı'ya kartal pençesi" manşeti kullanıldı.



