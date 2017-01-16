Gazete Manşetleri - Gazete Oku (16 Ocak 2016)

FutbolArena - Gazetelerde günün manşetlerine çıkarılan haberleri sizler için bir araya getirdik. Gazete manşetlerinde olan haberleri FutbolArena derledi. 16 Ocak 2016 Gazete manşetlerini haberimizde okuyabilirsiniz.



Fanatik, Fotomaç, AMK, Milliyet, Hürriyet gazetelerinin manşetleri



Fanatik, Fotomaç, AMK, Milliyet, Hürriyet, Posta, Takvim, Star, Karar, Habertürk gibi gazetelerin manşetlerinde neler olduğunu derledik.



Habertürk Gazetesi'nde Fenerbahçe'nin Adanaspor ile 2-2 berabere kalması sonucu lider Başakşehir ile aradaki puan farkının 7'ye yükselmesini ön plana çıkararak "Kendini 7" başlığını kullandı. Akşam Gazetesi'nde "Fenerbahçe'ye acılı Adana" manşeti atılırken, Fanatik Gazetesi "Ağır darbe" ifadesini kullandı. Karar Gazetesi'nde ise "Kadıköy'de huzur yok" manşeti kullanıldı.



AMK Gazetesi'nde "Böyle mi olacaktı?" başlığı atıldı. Hürriyet'te ise Galatasaray'ın Rodrigues transferiyle ilgili "İyi ki Vidal değil, Rodrigues gelmiş" başlığı atıldı. Milliyet Gazetesi'nde Fenerbahçe'nin Adanaspor beraberliği hakkında "İçin için yanıyor" manşeti atılırken, Posta Gazetesi'nde "Fenerbahçe'ye ağır darbe" ifadesi kullanıldı.



