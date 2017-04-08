Gazete İlanından 12 Yıllık Kayıp Kadına ve Katil Zanlısına Ulaştılar

KONYA'da 12 yıl önce kaybolan 50 yaşındaki Şahika Atabek'in, çocuğuna bakıcılık yapması için gazete ilanı aracılığıyla yanında çalışmaya başladığı 'Bekir Taşçı' adını kullanan 64 yaşındaki Efrail G. tarafından öldürüldüğü iddia edildi.



Cinayet Büro ekiplerinin gazete ilanıyla başladıkları araştırması sonucu gerçek kimliğine ulaşılan ve gözaltına alınan Efrail G., suçlamayı reddetti. Atabek'in banyoda saçını kuruturken elektrik akımına kapılarak öldüğünü iddia eden Efrail G., tutuklandı. Bakıcı kadının cesedinin bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.



GAZETE İLANIYLA BAKICILIĞA GİTTİ ORTADAN KAYBOLDU



Alman eşinin ölmesi sonucu emekli olduktan sonra Türkiye'ye kesin dönüş yapan 50 yaşındaki Şahika Atabek, memleketi Konya'da yerleşti. Tek başına yaşamaya başlayan Atabek bir süre sonra ailesine, hiç çocuğu olmadığı için çocuk özlemi çektiğini, ulusal bir gazeteye 'Yatılı bakıcı aranıyor' ilanı veren Bekir Taşçı'nın çocuğuna bakmak için anlaştığını ve Antalya'ya gideceğini söyledi. 2005 yılının Kasım ayında Konya'dan ayrılan Atabek, aylık 1000 TL karşılığında Bekir Taşçı'nın 2.5 yaşındaki kızına bakmaya başladı.



Yaklaşık 1 ay sonra kızlarından haber alamayan aile, polise başvurarak Şahika Atabek'in kayıp olduğunu bildirdi. Polis tarafından yapılan araştırma sonucu Şahika Atabek'in izine ulaşılamadı.



DOSYA YANİDEN AÇILDI



Konya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kayıp Şahika Atabek'in dosyasını yeniden açtı. Atabek'in ailesinden aldığı bilgiler doğrultusunda gazeteye ilan veren Bekir Taşçı'nın izini bulmak için Antalya'ya gitti. Gazeteye verdiği cep telefonu numarasından Taşçı'nın kimlik ile fotoğrafına ulaşan ekipler, ardından Şahika Atabek'e ait cep telefonunda kapanmadan önce son sinyal verdiği yeri tespit etti. Daha sonra da oturdukları mahalleyi ve evi buldu ancak kendisini çevresine mühendis ve MİT mensubu olarak tanıtan Bekir Taşçı'nın evindeki tüm eşyaları satarak kızı ile birlikte İzmir'e gittiğini belirledi.



KIZINDAN GERÇEK İSMİNE ULAŞTILAR



Mahalle muhtarlığında yaptıkları araştırmada Bekir Taşçı'nın yanındaki kızının isim ve soyisminin farklı olduğunu tespit eden polis ekipleri, nüfusta yaptıkları inceleme sonrasında da kızın babasının Efrail G. olduğunu belirledi. Bekir Taşçı sahte kimliğini kullanan kişinin aslında Efrail G. olduğunu tespit eden ekipler, bu isim üzerine yoğunlaştı. Yapılan genel bilgi taramasında da Efrail G.'nin alı koyma ve tacizden suç kaydının bulunduğunu belirleyen ekipler, kızının soy kütüğünü değiştirmeden de hakkında dava açıldığını tespit etti.



KAZA SONUCU ÖLDÜĞÜ İDDİASI



Polis tarafından yapılan araştırma sonucu gerçek kimliğine ulaşılarak Kocaeli'nde gözaltına alınan Efrail G. yapılan sorgusunda kayıp olarak aranan Şahika Atabek'in evinde öldüğünü söyledi. Atabek'i kendisinin öldürmediğini kaza sonucu öldüğünü ileri süren Efrail G.'nin polise, şu ifadeyi verdi:



"Gazete ilanıyla çocuğuma bakmak için gelen Şahika Atabek ile aylık bin lira karşılığında anlaştık. Evimde kaldığının 10'uncu günü ben çocuğuma bakarken o da banyoya girdi. Bir anda büyük bir cızırtı ile evin elektrikleri gitti geldi. Panik içerisinde banyoya gittiğimde elinde saç kurutma makinesi bulunan Şahika'nın suratının sağ tarafının yanık bir şekilde yerde hareketsiz yattığını gördüm. Kontrol ettiğimde elektrik çarpması sonucu öldüğünü anladım. Sahte olarak kullandığım kimliğimin ortaya çıkmasından korktuğum için cesedi önce naylon poşete sardım. Ardından büyük bir valizin içerisine koyarak mahalledeki çöp konteynırına attım. Ertesi günü çöpü kontrol ettiğimde boşaltıldığını gördüm. Bakıcı kadını soran komşularıma da anlaşamadığımızı ve ayrıldığını söyledim. Yaklaşık 15-20 gün bekledikten sonra bakıcı kadına ait para ve altınları aldıktan sonra kıyafetlerini atıp evdeki eşyaları da sattıktan sonra Antalya'dan ayrıldım."



TUTUKLANDI



Antalya'daki olay yerinde yaptırılan soruşturma ardından Konya'ya getirilen Efrail G., polisteki ifadesinin ardından kasten öldürme ve yağma suçundan adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Efrail G. tutuklandı. Şahika Atabek'in cesedinin bulunması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi. - Konya