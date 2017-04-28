GAZDAŞ Trakya'ya 10 yılda 255 milyon dolar yatırım yaptı

Trakya'nın hızla büyüyen sanayisi ve ekonomisine rağmen son 10 yıl içinde doğal gaz kullanımı sayesinde hava kalitesinde Edirne'de yüzde 60, Kırklareli'nde yüzde 65 iyileşme sağlanmış olması bunun en güzel kanıtı. Keşanlıların bu konuda gönlü rahat olsun" dedi.

GAZDAŞ, doğal gaz yakma töreni ile birlikte Keşan'daki işletme ofisinin açılışını da gerçekleştirdi. Bu işletme ofisinde abone işlemleriyle ilgili hizmet sunmaya başlayan GAZDAŞ, ayrıca özel oluşturduğu 187 Acil Müdahale Ekibi ile birlikte ilçeye kesintisiz doğal gaz hizmetinin sunulmasını sağlayacak.

ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILDA TRAKYA'DA 550 BİN ABONEYE ULAŞILACAK

2006 yılından bu yana Trakya bölgesinde doğal gaz dağıtım faaliyetinde bulunan GAZDAŞ, bugün itibariyle 300 bin abone sayısına bulunuyor. Önümüzdeki 5 yıl içinde yapılacak 115 milyon dolarlık yatırımlarımla doğal gaz sunulan abone sayısının 550 bine ulaşması hedefleniyor.

GAZDAŞ, 17 ayrı yerleşim birimiyle faaliyete başladığı bölgede doğal gaz arz ettiği yerlerin sayısını, yaptığı yatırımlarla her geçen gün daha da artırıyor. 2015 yılında Edirne'nin İpsala, Süloğlu ve Keşan ilçelerinin dahil olduğu bölgeye 2016'da Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Şarköy, Malkara, Hayrabolu, Ergene (Çordaş dağıtım bölgesi hariç) ve Saray ilçeleri de eklenmişti. Doğalgaz alt yapı çalışmalarına 2016 yılı içinde başlanan genişleme bölgelerine bu yılın başında Edirne'nin Uzunköprü, Lalapaşa, Havsa, Yenimuhacir, Meriç, Subaşı, Küplü, Enez, Yenikarpuzlu şehirleri ile Kırklareli İli Pınarhisar, Vize ve Ahmetbey yerleşim birimleri de dahil oldu. Bu bölgelerde çalışmalar devam ederken diğer ilçe ve beldelerde ise önümüzdeki 5 yıl içerisinde doğalgaz arzının sağlanması planlanıyor.