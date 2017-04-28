Gazdaş, Doğal Gaz Yakma Töreni ile Keşan İlçesine Doğal Gaz Sunmaya Başladı

GAZDAŞ, düzenlenen doğal gaz yakma töreni ile Keşan ilçesinde doğal gaz arzına başladı. Doğal gaz yakma töreni ile birlikte Keşan'daki işletme ofisinin açılışını da gerçekleştiren şirket, ilçede 26 bin tüketiciye ekonomik, güvenli ve temiz yakıt olan doğal gazı sunmayı hedefliyor.



Türkiye'nin hava kirliliği en yüksek bölgelerinden biri olarak gösterilen Edirne'nin Keşan ilçesi, Trakya bölgesinde doğal gaz dağıtım faaliyetinde bulunan GAZDAŞ'ın çalışmalarıyla doğal gaza kavuştu. GAZDAŞ, ilçe merkezinde Edirne Eski Valisi Dursun Ali Şahin, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve GAZDAŞ yöneticilerinin katıldığı doğal gaz yakma töreni ile Keşan ilçesine doğal gaz sunmaya başladı.



Törende konuşan GAZDAŞ Trakya Bölge Müdürü Tamer Akaslan, "Haziran 2016'da altyapı geliştirme çalışmalarına başladığımız Keşan'ı temiz, ekonomik ve güvenli enerji kaynağı olan doğal gaz hizmeti ile buluşturmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Böylece 10 yılı aşkın sürede gerçekleştirdiğimiz 255 milyon dolarlık yatırım ile Trakya bölgesinde 420 binin üzerinde potansiyel abone için doğal gaz hizmetimizden yararlanma imkanı sunduğumuz yerler arasına Keşan'ı da dahil etmiş olduk. Tüm Keşanlılara hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.



Trakya'ya 10 yılda 255 milyon dolar yatırım



Keşan'da 300 km doğal gaz hattı tesis edilerek 62 bin nüfuslu ilçede 26 bin potansiyel aboneye oldukça kısa bir sürede doğal gaz arzına başladıklarını kaydeden Akaslan, "Doğal gaz gibi hava kirliliğini azaltan önemli bir yakıt sayesinde Keşanlılar temiz bir havaya kavuşmuş olacak. Trakya'nın hızla büyüyen sanayisi ve ekonomisine rağmen son 10 yıl içinde doğal gaz kullanımı sayesinde hava kalitesinde Edirne'de yüzde 60, Kırklareli'nde yüzde 65 iyileşme sağlanmış olması bunun en güzel kanıtı. Keşanlıların bu konuda gönlü rahat olsun" şeklinde konuştu.



Doğal gaz yakma töreni ile birlikte Keşan'daki işletme ofisinin açılışını da gerçekleştirilirken yapılan açıklamada; şirketin, abone işlemleriyle ilgili hizmet sunmaya başladığı ayrıca özel oluşturduğu 187 Acil Müdahale Ekibi ile birlikte ilçeye kesintisiz doğal gaz hizmetinin sunulmasını sağlayacağı kaydedildi.



Önümüzdeki 5 yılda Trakya'da 550 bin aboneye ulaşılacak



Bugün itibariyle 300 bin abonesi bulunan şirket, önümüzdeki 5 yıl içinde yapılacak 115 milyon dolarlık yatırımlarımla doğal gaz sunulan abone sayısının 550 bine ulaşması hedeflediğini belirtirken, alt yapı çalışmalarına 2016 yılı içinde başlanan genişleme bölgelerine bu yılın başında Edirne'nin Uzunköprü, Lalapaşa, Havsa, Yenimuhacir, Meriç, Subaşı, Küplü, Enez, Yenikarpuzlu şehirleri ile Kırklareli İli Pınarhisar, Vize ve Ahmetbey yerleşim birimleri de dahil olduğu, bu bölgelerde çalışmalar devam ederken diğer ilçe ve beldelerde ise önümüzdeki 5 yıl içerisinde doğalgaz arzının sağlanması planlandığı açıklandı. - EDİRNE