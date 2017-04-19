Dr. Fevzi Özgönül, gaz yapan yiyeceklere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.



Dr. Fevzi Özgönül, "Sindirim sisteminde oluşan gaz şikayeti tek bir nedene bağlı olarak oluşmaz. Gaz oluşumunun bir çok sebebi olabilir. Hızlı yemek yediğimizde yuttuğumuz hava nedeniyle bir sıkıntı ve gaz şikayeti olabildiği gibi... Sindirim problemlerinden kaynaklanan, içtiğimiz gazlı içecekler ya da bikarbonat gibi geçici gaz oluşturan içecekler nedeni ile de gaz şikayetimiz oluşabilir. Bunu önlemek için ya bu içeceklerden uzak durmamız gerekiyor ya da yemek yerken biraz yavaş hareket etmek. Çok fazla hava yutmamızı engelleyerek gaz şikayetinden de nisbeten kurtulabiliriz" dedi.



Fakat engellenemeyen sindirim problemine bağlı olan gaz oluşumlarının da olduğunu ifade eden Dr. Özgönül, "Bunlar için sindirim sistemini güçlendirmek, vücudun gerekli enzimleri üretmesini sağlamak ta gaz oluşumunu engelleyebilir. Bazı yiyeceklerden uzak durmak, yada yiyecekleri pişirirken göstereceğimiz özen gaz şikayetinin en aza indirilmesini sağlayabilir. Fakat ne yaparsak yapalım bir türlü kurtulamadığımız ve bizi sosyal ortamda rahatsız eden özellikle kötü de kokan gaz şikayeti, sindirim sistemindeki bozulmayı işaret etmektedir. Sindirim için gerekli olan enzimlerin üretilmemesi, bağırsak florasını oluşturan dost bakterilerin, özelliğinin bozulması ve patojen tabir edilen bakteri ve mantarların yerleşmesi, bu kötü kokulu gaz şikayetinin oluşmasında baş rolü üstlenirler. Bu gaz şikayetinden kurtulmak biraz zor da olsa size önerdiğimiz bu karışımla gaz şikayetinizi en aza indirmeniz mümkündür. Tabii ki sadece bunu kullanmak yetmeyebilir" diye konuştu.



Dr. Fevzi Özgönül gaz oluşumunda dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:



"1- Yiyecekleri her lokmada en az 10 kez çiğnemek.



2- Lokmaların birisi yutulmadan ikincisini ağzımıza almamak.



3- Sindirimi kolaylaştırmak düşüncesi ile soda diye tabir ettiğimiz, bikarbonat içeren ve geğirmemizi sağlayan içecekleri hemen yemeğin üzerine içmemek, ( Gerçek maden suyu bu gruba girmemektedir )



4- Yemeklerden sonra az da olsa yürüyüş yapmak ya da en azından oturduğumuz yerden kalkmak.



5- Yemeklerde sindirimi kolaylaştıran ve özellikle probiyotik içerdiğini bildiğimiz, turşu, peynir, ev yoğurdu, sirke gibi fermente ve probiyotik içeren gıdaları tüketmek.



6- Ara öğünlerden uzaklaşmak ve gündüz ağırlıklı düzenli bir beslenme sistemine geçmek.



7- Muhtemelen bize gaz yapan yiyecekleri tanıdığımızı bilerek bu yiyeceklerden uzak durmak." - ERZURUM