Gaz Sıkışması Sonrası Patlama: 9 Yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki bir evde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 9 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Alaağaç Mahallesindeki C.K.'ya ait bir evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamayı duyan mahalle sakinleri hemen itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sek edildi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı Akyazı İtfaiye ekipleri patlamanın olduğu eve girerek patlamada yaralananları dışarı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri Hamza S., Kadir S., Onur K., Adem K., Tayyip K., Kadir Y., Ahmet S., Serkan T., Muhammet Tayyip F.'yi Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı. İtfaiye ekipleri evde son kontrolleri yapmasının ardından jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.



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