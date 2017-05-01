Gaz Sıkışması Rögar Kapağını Patlattı

Kırıkkale'de gaz sıkışması nedeniyle patlayıp yerinden fırlayan rögar kapağı yolda ve çevredeki araçlarda hasara neden oldu.



Karşıyaka Mahallesi'nde çocukların sokakta oyun oynadıkları sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle kanalizasyon ve doğalgazın geçtiği kanalda bir patlama meydana geldi.



Çocukların yara almadan kurtulduğu olayda, yerinden fırlayan rögar kapağı ve asfalt parçaları, çevrede duran araçlarda hasara neden oldu.



Olay yerine gelen polis ve doğalgaz firması yetkilileri, patlamanın neden kaynaklandığını belirlemek için çalışma başlattı.



Mahalle sakinlerinden Erdal Aydın yaşadıkları olayı anlatırken, evinin önünde oturdukları sırada patlamanın olduğunu ve rögardan dumanlar çıktığını gördüklerini belirterek, "Böyle bir patlama görmedim. Fırlayan parçalar araçlara zarar verdi. Çocuklar da burada oyun oynuyordu, patlamadan 2 dakika önce onlara 'başka yere gidin' demiştim." dedi.