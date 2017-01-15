Gaz Algılama Cihazı Nedir? Kullanım Alanları Nelerdir?

Drager İthalat ve Pazarlama Müdürü Pelin Korkmaz, gaz algılama cihazının ne olduğunu Wise TV'ye anlattı.



Korkmaz, "Gaz algılama cihazı endüstride üretim yapılan her yerde, madenlerde ortamda oluşabilen her çeşit zehirli, boğucu, yanıcı, patlayıcı gazı algılayan portatif veya sabit cihazdır. Kullanım amacına göre farklı nitelikli cihazlar kullanılabilir. Bunlarda önemli olan uluslararası normlara uygun olarak üretilmesi ve güvenli kullanımı sağlamasıdır" diyerek bu cihazların oldukça hayati cihazlar olduğunu belirtti.