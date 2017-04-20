Gayrimenkulde Yabancı Yatırımcı Beklentisi Arttı

HALUK YÜKSEL - Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, sağlanan teşvikler ve kurlardaki yükselişin yabancı yatırımcı için bir fırsat olduğunu belirterek, "2017'de yabancı yatırımcının geçen yıla göre önemli artış göstereceğini düşünüyoruz." dedi.



Torun, bir program kapsamında geldiği Bursa'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre konut satışlarında 2016'da 2015'e kıyasla çok küçük bir artış olduğunu belirtti.



Geçen sene yaşanan bütün bu olumsuzluklara rağmen yılı küçük de olsa bir artışla kapattıklarını ifade eden Torun, 2017'nin ise 2016'dan daha iyi olması gerektiğini vurguladı.



"Yabancılar için fırsat var"



Torun, bunun için birçok etken olduğunu, uygulanan teşviklerin, 2016'da çok düşüş gösteren yabancı yatırımcının ilgisini çekeceğini belirterek, şunları kaydetti:



"İşte KDV, özellikle ticari gayrimenkuller muaf tutuldu, sıfırlandı. Yine yüzde 18'e tabi olan konutlarda da KDV alınmayacak, aynı zamanda tapu harçlarında da küçük bir indirim yapıldı. Bütün bunları (teşvikler) alt alta topladığınızda, yabancılar için de bir fırsat var. Şu anda kurların yükselmiş olması, yani döviz bozdurup Türkiye'ye gelen yatırımcı için de fırsat var. Bundan dolayı 2017'de yabancı yatırımcının geçen yıla göre önemli artış göstereceğini düşünüyoruz."



Basra Körfezi'ne kıyısı bulunan Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) başta olmak üzere, Afrika, Balkanlar ve Türk cumhuriyetlerinden önemli oranda yatırım beklediklerini anlatan Torun, bunun ülke ekonomisine de önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.



"Yüzde 50 arsa payı olan bir iş olmaz"



Sektörde en önemli girdilerden birinin arsa olduğuna dikkati çeken Torun, Türkiye'de arsa fiyatlarının, talepten kaynaklı yüksek olduğunu belirtti.



Torun, 2002'den başlayıp 2005'ten sonra hızlanan ve giderek ivme kazanan konut, ofis, AVM gibi gayrimenkul arzı yüzünden arsa fiyatlarının suni artış gösterdiğini ifade ederek, şunları söyledi:



"Önümüzdeki süreçte göreceli olarak tabii, şimdi 'arsalar ucuzlayacak' diye yanlış bir algı olmasın ama göreceli olarak daha düşük inşaat maliyeti içerisinde payı olması gerekir ki inşaat sektörü faaliyetini sürdürebilsin. Yani İstanbul'un çeperlerinde, tali yerlerde yüzde 50 arsa payı olan bir iş olmaz. Olması gereken yüzde 25'tir, maksimum 30'dur, bu yüzde 40-50 ise yanlış bir şey demektir. Orada bunu dikkate alarak, inşaat yapanların sıkıntı yaşadıklarını da biliyoruz. İşin de realitesi bu."