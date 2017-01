Gayrimenkul Yatırım Uzmanı Ufuk: "Toprak, Altından Değerli"

Gayrimenkul Yatırım Uzmanı Cem Ufuk, Ankara'da toprağa yatırım yapmanın, altına yatırımdan daha fazla gelir sağladığını söyleyerek, "Toprak, bir yılda yüzde 100'den fazla kar sağlıyor" dedi.



Ankara merkezli gayrimenkul yatırım firması Ufuk Mülk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cem Ufuk, Türk halkının tasarruf alışkanlığının zayıf, yatırım alışkanlığının ise ağırlıklı olarak 'güvenli liman' gördükleri gayrimenkule yönelik olduğunu ifade etti. İnsanların tasarrufa genellikle 40'lı yaşlarda başladığına dikkat çeken Ufuk, "40'lı yaşlar birikim yapmak için geç sayılabilecek yaşlar. Elbette ülke koşulları, ekonomik sıkıntılar, ailelerin standart yaşamlarını idame ettirecek kadar gelire sahip olmaları tasarrufun önündeki engeller. Buna rağmen küçük de olsa tasarruf yapmak mümkün. Kişilerin iş hayatına atılır atılmaz yapacakları küçük tasarruflar, bir süre sonra kazançlı bir yatırımın kapısını aralayabiliyor. Bilhassa gayrimenkul alanında her bütçeye uygun yatırım yapmak mümkün" diye konuştu.



"En mantıklı yatırım toprak"



Türk halkının her dönem en fazla yatırım yaptıkları alanların gayrimenkul ve altın olduğunu anımsatan Cem Ufuk, "Yatırım uzmanlarının en fazla karşılaştığı sorulardan biri de 'altın mı, toprak mı?' sorusudur. Biz özellikle Ankara, İstanbul gibi anakentlerde arsa yatırımının en mantıklı yatırım olduğunu söylüyoruz. Toprak yatırımı altından daha değerli. Yatırımcıların, doğru yatırım uzmanlarıyla hareket ettiklerinde, yerinde ve zamanında yapılan toprak yatırımlarıyla bir yıl içerisinde yüzde 100'ü aşan oranlarda ciddi kar elde ettikleri görülmektedir" dedi.



"Altın aslında riskli yatırım"



Yatırımcıların doğru bölgelere yatırım yaptıklarında çalışarak kazanamayacakları paraları, arsa yatırımlarıyla kazandıklarını vurgulayan Cem Ufuk, şunları söyledi:



"İnşaatın ham maddesi topraktır. İmara açılacak bölgeleri takip edip arsa yatırımı yapan yatırımcılar, yüksek oranda ciddi meblağlar elde etmektedirler. Buna karşın altının, hisse senedi kadar riskli bir yatırım aracı olduğunu söyleyebiliriz. Altının dalgalı seyri, yatırımcısı için her an korku ve endişe içinde yaşamak anlamına gelmektedir. Halbuki arsa ve arazi yatırımında böyle bir dalgalanma söz konusu değildir, aksine istikrarlı bir değerlenme söz konusudur. Dolayısıyla yatırımcıların bilhassa Ankara gibi her bölgesi gelişen illerde toprağa yatırım yapmaları kazançlarına olacaktır." - ANKARA