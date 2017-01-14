Gayrimenkul Sektörünü Canlandıracak Karar…

Türk Vatandaşlığı Kanunu'nda değişiklik yapan yönetmelik, 12 Ocak 2017 tarih ve 29946 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye'de yatırım yapan yabancılara vatandaşlık hakkı verilmesiyle ilgili düzenlemeyi de barındıran yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından değerlendirmelerde bulunan iş adamları, kararın konut ve gayrimenkul sektörünü canlandıracağı görüşünde birleşti.

İMSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI ADİL GÖKÇADIR:

İnşaat sektörü temsilcileri yabancıya vatandaşlık ve oturma izni konusunda bir süredir çalışmalar yapıyordu. Bizler de İMSİAD olarak yabancı yatırımcıyı ülkemize çekmek adına birçok uygulamanın, görüşmenin ve faaliyetin içerisinde bulunduk. Her platformda yabancı yatırımcıya kolaylık sağlayacak, onu yatırıma teşvik edecek düzenlemeler yapılmasını söyledik. Çok şükür ki tüm bu çalışmalar meyvesini vermeye başladı ve doğru hamleler atılıyor. Ülkemizde konut alan yabancılara vatandaşlık hakkı verilmesi kararının konut ve gayrimenkul sektörünü canlandıracağını düşünüyorum. Özellikle döviz kurunda son dönemlerde yaşanan hareketliliği göz önüne alırsak sektörel bazda yapılan bu tip uygulamalar son derece önem arz ediyor. Zaten son dönemlerde Körfez ülkeleri başta olmak üzere, Balkanlar ve Afrika'dan da Türkiye'deki nitelikli konut projelerine ilgi vardı. Bu kararla ilginin artacağını ve bunun da sektöre olumlu etki edeceğini düşünüyorum.

ALPİŞ GROUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI SERTAÇ KARAALP:

Nihayet daha önce ekonomik hiçbir kriter aranmadan verilen TC vatandaşlığı için yeni yönetmelik yayınlandı başta gayrimenkul sektörü ve tüm reel ekonomimize katkı sunacak bu gelişme ülkemize hayırlı olsun. Sektöre doping etkisi yaratacak bu kararla yabancılara daha çok konut satma imkanı doğdu. Yatırım yapana vatandaşlık hakkı zaten ABD, Almanya ve Yunanistan gibi ülkelerde uygulanıyordu. Siyasi istikrarımız, bölgedeki güvenilir pozisyonumuz, ülkemizin uygun iklim şartları gibi özelliklerimizden ötürü zaten Körfezli yatırımcılar ülkemize yatırım yapıyorlardı. Şimdi bir de yabancı yatırımcıyı teşvik edici bu uygulamalarla ilginin artacağını ve farklı ülkelerden de yatırım için ülkemizin tercih edileceğini düşünüyorum. Bu vesile ile kararın başta ülkemiz olmak üzere tüm sektöre hayırlı olmasını temenni ediyorum.

BUMİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI M.ORHAN EFE:

Türkiye; Ortadoğu, Körfez ülkeleri, Güney Avrupa, Rusya ve Türki Cumhuriyetlerdeki yatırımcılar için her zaman cazip bir ülke olmuştur. Son değişikliğin yansımalarını kısa bir süre içinde hissedebileceğimizi düşünüyoruz. Yılda ortalama olarak 4 milyar dolara yakın yabancıya konut satışı söz konusu. Yabancı yatırımcının önündeki bürokratik engellerin kalmasıyla bu rakam, 10 milyar dolar seviyelerine çıkabilme olasılığı vardır. ABD, Almanya, İspanya, Kanada ve birçok Avrupa Birliği ülkesinde benzer uygulamalar önümüzde duruyor. 2 milyon dolarlık yatırım yapan, istihdam yaratan ve 3 milyon dolarlık hesap açanların da vatandaşlığa kabul edilecek olması yatırımcıyı teşvik edecek ve ülkemize önemli bir miktarda sermaye girişini sağlayacak ümidini taşıyoruz. Bu nedenle yatırım yaparak Türkiye vatandaşlığı hakkı kazanacak yabancılar için bir endişemiz olmadığı gibi, küreselleşen bir dünyada Türkiye'ye güç katacağına inanıyoruz. Ayrıca Türkiye de yatırım yapan Suriyeli iş adamlarının da istihdam için önünü açacağını düşünüyoruz.

TÜMSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI OSMAN ARSLAN:

Dünyada birçok ülkede uygulanan özellikle sanayileşmiş ülkeler başta olmak üzere Körfez ülkesi vatandaşlarının ülkemize olan ilgilerini daha teşvik edici olması adına ekonomik ve ticari ilişkilerin kaynaşmasına olumlu etkisi olacağını düşünüyorum. Ayrı bir yönüyle bu girişime talip olacak tüm ülke insanlarının Türkiye ile olan tarihi, kültürel ilişkileri başta olmak üzere etnik bağlarının gelişmesi adına faydalı buluyorum. Dünyada teknolojiyle birlikte sektörler ve pazarlar gelişerek değişiyor, yeni girişimlere zemin hazırlama ve konut sektörü başta olmak üzere ülke ekonomisine olumlu döviz girdisi sağlayacağını düşünerek ülkemizin kalkınması hususunda hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum.