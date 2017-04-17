Gayrimenkul Sektöründe Yeni Bir İvme Yaşanacak"

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Belirsizliğin ortadan kalkması ile gayrimenkul sektöründe yeni bir ivme yaşanacak" dedi.



Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, referandum un sonuçlanmasıyla belirsizliklerin ortadan kalktığını belirtti. Özelmacıklı, "Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından gayrimenkul piyasalarını etkileyen belirsizlikler de giderilmiş oldu. Belirsizliğin ortadan kalkması ile gayrimenkul sektöründe yeni bir ivme yaşanacak. Türkiye genelinde Şubat ayında gerçekleşen 101 bin 468 adet konut satışı seyrinin 100 bin üzerinde devam etmesini bekliyoruz. Son dönemde yatırım amacı ile gayrimenkul alımını bekleten ve hesabında 1 milyon lira ve üzeri parası olan kişi sayısı 100 bin civarında olduğunu dikkate alınırsa, bu paranın önemli bir kısmı gayrimenkul piyasalarında değerlendirilecek" dedi.



"İpotekli satışlar yükseliyor"



Son dönemde kredi konut satışların sayısında da önemli bir artış olduğuna dikkat çeken Özelmacıklı "İpotekli satışların payı Şubat ayında yüzde 38 seviyelerine ulaşmıştı. Belirsizliklerin ortadan kalkması ile gayrimenkul piyasalarında kredi kullanımının artmasını ve bu oranın yüzde 40 seviyelerini zorlayacağını öngörüyoruz. TL'nin değerlenmesi ve döviz fiyatlarındaki olası düşüşler, konut kredisi faiz oranlarını daha aşağı çekebilir. Bu da kredi talebini artırarak, fiyatların yükselmesi ile neticelenebilir" diye konuştu.



"Fiyatlar yüzde 10 artacak"



İstanbul'da konutlarda metrekare satış fiyat ortalamasının 4 bin TL - 4 bin 500 TL bandında olduğunu belirten Özelmacıklı, "2017 yılında 2'nci el konutlardaki hareketliliğin daha yoğun olmasını bekliyoruz. Son dönemde sektöre ivme katan birçok gelişme yaşandı. Yabancılara satış, vergi, tapu harçları gibi düzenlemeler ile gayrimenkul piyasalarında sene sonuna kadar en az yüzde 10'luk bir değer artışı sağlanacağını öngörmekteyiz" dedi. - İSTANBUL