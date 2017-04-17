Gayrimenkul Sektörü Temsilcileri Referandum Sonucunu Değerlendirdi

Gayrimenkul sektörü temsilcileri, referandum da halk tarafından onaylanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile sağlanacak siyasi istikrarın ekonomi ve yatırımları hızlandıracağını, sektörü de canlandıracağını bildirdi.



Özyurtlar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, yaptığı yazılı açıklamada, Türk halkı olarak bir seçimi daha demokratik bir ortamda geride bırakmanın huzurunu yaşadıklarını aktardı.



Seçmenin yeni yönetim sistemine "evet" dediğini kaydeden Özyurt, sonuçların ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.



Özyurt, "Türkiye'de başkanlık sistemi artık resmen onaylandığına göre, Türkiye'nin önünde siyasal istikrar noktasında bir sorun kalmamıştır. Siyası istikrarla özellikle gayrimenkul sektörü, büyük ölçüde rahatlayacaktır. Yabancı yatırımcılar başta Suudi Arabistan ve Katar olmak üzere Körfez ülkeleri ve Arap dünyasından da ciddi yatırım geleceğini düşünüyorum. Kısa ve orta vadede Arapların 120 milyar dolar ve üzeri yatırım yapacağı beklentisi var. Tüm bu yatırımlar bir süredir durgunluk yaşayan gayrimenkul sektörünü canlı günlerine dönmesini sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.



"Ertelenen yatırımlar hayata geçecek"



216 Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Bilent Dündar da referandum sonuçlarının Türk halkına, Türk siyasetine ve Türk ekonomisine hayırlı olmasını diledi.



Bir süredir referandum a kilitlenen Türk halkının bugün itibarıyla ertelediği yatırımlar için start vereceğini belirten Dündar, Türk ekonomisinin kalbi olarak niteledikleri gayrimenkul sektöründe de ciddi bir canlanma beklediklerini kaydetti.



Dündar, "Ertelenen ev sahibi olma hayalini hayata geçirecek olan gayrimenkul yatırımcısı hem sektörün canlanmasını sağlayacak hem de Türk ekonomisine can suyu katacaktır. Seçim sonuçlarıyla birlikte ertelenen yatırımların hayata geçmesini bekliyoruz. Siyasi istikrarla gelecek yeni yatırımlar Türk ekonomisine rahat bir nefes aldıracaktır." ifadelerini kullandı.



"Yatırımcı artık daha cesur adımlar atacak"



İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık ise referandum sonucuna göre Türk halkının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni resmen onayladığını kaydetti.



Bu tarihi kararın ülkeye hayırlı olmasını dileyen Çulhalık, bugün itibarıyla seçim dönemini geride bırakan Türk ekonomisinin canlanacağını düşündüklerini aktardı.



Çulhalık, ekonomik gelişmeleri yakından takip eden gayrimenkul yatırımcısı için siyasi istikrarın büyük önem taşıdığına kaydederek, "Türk yatırımcısı, artık çok daha rahat cesur adımlar atarak yatırımlarını gayrimenkule yapacaktır. Siyasal istikrar noktasında bir sorunu olmayan Türkiye, artık sadece ekonomik gelişmelere kilitlenecektir. Böylelikle Türk ekonomisinin belkemiği olan gayrimenkul sektörü, siyasi istikrarla birlikte gücüne güç katacaktır." yorumunu yaptı.



"Ekonomi rahat bir nefes alacak"



Denge Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Bayram da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne "evet" diyen Türkiye'nin yeni bir dönemin kapısını araladığını belirterek, şunları kaydetti:



"Böylelikle daha güçlü bir Türkiye'nin adımları da atıldı. Gelecek siyasi istikrarla Türkiye ekonomisinin büyük yatırımlara imza atacağına inancımız tamdır. Bir süredir ertelenen yatırımların seçimlerin tamamlanmasıyla hayata geçeceğine inanıyoruz. Artık Türk ekonomisi rahat bir nefes alacaktır. Seçim dönemini geride bırakan ülkemiz, bugün itibarıyla önüne bakacak, daha refah bir ekonominin arayışı içine girecektir."



Bayram, bu kapsamda Türk halkının en büyük yatırım aracı olarak gördüğü gayrimenkul sektöründe satışların artmasını beklediklerini bildirdi.