Gayrimenkul Sektörü, Referandum Sonrası İçin Umutlu

Referandum belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla birlikte, Körfez ülkelerinden Türkiye'ye büyük yatırım beklendiği açıklandı.

Türkiye ekonomisine yön veren aktörler, gözünü 16 Nisan'da yapılacak referandum a çevirmiş durumda. İnşaat firmaları ve gayrimenkul alıcıları, yatırım yapmak için belirsizliğinin ortadan kalkmasını bekliyor. İnşaat ve gayrimenkul sektörlerinin, referandum dan umutlu olduğunu belirten A. Koç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve emlaksatan.com sitesinin kurucusu Abdurrahman Koç, Körfez ülkelerinden büyük yatırımlar beklendiğinin altını çizdi.

Gayrimenkul sertifikası, 20 yıl vadeli konut kredisi ve yabancı yatırımcılara yönelik KDV düzenlemesi gibi uygulamaların, referandum sürecinde sektörü dinamik tuttuğunu söyleyen Koç, "Tüm sektörler 16 Nisan'da yapılacak referandum a odaklanmış durumda. Referandum sürecinde inşaat firmaları ve gayrimenkul alıcıları yatırımlarını sürdürmeye devam etti. Sektördeki hareketlilik, referandum belirsizliğine rağmen hızını kaybetmedi. Referandumun ardından, sektörün büyük bir kalkınma hamlesi yapacağına inanıyoruz. Körfez ülkelerinden yatırımcılar yatırım yapmak için referandum sonrasını heyecanla bekliyor" ifadelerini kullandı.

