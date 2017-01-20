Gayrimenkul Sektörü Gelecek Vaad Ediyor

Realty World Elfi Gayrimenkul brokerı Özkan Aydemir, tüm olumsuz koşullara rağmen 2015 ve 2016 yıllarında ülke ekonomisine adete nefes aldıran konut sektörü yükselişini 2017'de sürdüreceğini söyledi.



Ekonomik olarak gün geçtikçe artış yaşanan Türkiye, gayrimenkul sektöründe de yıldızın parladığı yıllara adım adım ilerliyor. Türkiye'de 2015 yılında 1 milyon 289 bin 320 konut satışı ile rekor kırılırken, 2016 yılında yaşanan olumsuzluklara rağmen 11 aydaki satış rakamları 1 milyon 198 bin 740'a ulaştı. Türkiye rekorunu kıran sektör, 1 milyon 300 binin üzerine çıkan satışlarla ülke ekonomisine de hareket getirdiğini ifade eden Realty World Elfi Gayrimenkul brokerı Özkan Aydemir, "2015 ve 2016 yıllarında Türkiye gündeminin yoğunluğuna rağmen konut satışlarının her zaman yukarıda oldu. Olumsuzluklar müşterilerdeki konut ihtiyaçlarını ertelenmedi. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) tarafından düzenlenen 12. Gayrimenkul Zirvesi ve İstanbul Estate Gayrimenkul Fuarı sonrasında hazırlanan raporda Türkiye'nin 2023 yılına kadar toplam konut ihtiyacının 7.5 milyon olduğu belirtildi. Sektörde, gelecek her yıl için ise 1 milyonun üzerinde konut yapılması gerektiği ifade ediliyor" dedi.



Bursa özeline bakıldığında ise sektörde önemli hareketlenmeler gözlendiğini ifade eden Aydemir, "Konut sektöründe 2015 yılını 50 bin 137 satış rakamına ulaşarak tarihi rekorla kapatan Bursa'da, 2016 yılını ise yine 50 binin üzerinde satışla tamamlayacaktır. Türkiye'deki terör olayları, siyasi ve ekonomik gelişmelere rağmen 2016 Bursa'da konut satışlarında fiyat artışının gözlendiği bir yıl oldu. Faizlerde yükselişin olmaması ise sektör için çok önemli bir nokta olarak dikkati çekti. Arsa maliyetlerinin inşaat maliyetlerinin önüne geçtiği son dönemlerde arsa fiyatlarındaki yükselişin son 1 yılda konut fiyatlarını da yukarı çektiği belirlendi. Tüm ülkede hızla artan kentsel dönüşüm uygulamalarının da etkisiyle konut satışlarının 2017 için de hareketliliğini sürdürmesi bekleniyor. Gelecek yıllarda İstanbul, Bursa, İzmir otobanının faaliyete başlaması, sanayi bölgelerinin büyümesi, Bursa'nın aldığı göç ve kentsel dönüşüm projelerinin artışına bağlı olarak konut satışlarında da yükselme öngörülüyor" dedi.



Marmara Bölgesi'nin önemli şehirlerinden Balıkesir'in de son yıllarda büyük bir atılıma geçtiğini belirten Aydemir, 2015 yılından itibaren konut satışlarının 25 binli seviyelerin üzerine çıktığı kentte, 2016 yılında 27 bine yakın konut satışının yapıldığını ve 2020 yılına kadar da nüfus artışı ile doğru orantılı olarak sektörde büyüme beklediklerini söyledi.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre Çanakkale Boğaz Köprüsü ve Otoyolu ile İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir'e değer katacağının altı çizen Aydemir, sınırlarında dayanan büyük yatırımları yanı sıra turizmi ve sanayi bölgeleriyle, Balıkesir'in atılım yapacak iller arasında olduğuna dikkat çekti. - BURSA