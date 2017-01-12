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Türkiye Vatandaşlık Verecek! Aranan Şartlar Belli Oldu
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Türkiye Vatandaşlık Verecek! Aranan Şartlar Belli Oldu

Türkiye'de en az 1 milyon dolarlık gayrimenkul satın alan, en az 2 milyon dolar yatırım yapan ya da en az 3 milyon dolarlık mevduat hesabı açan yabancılara Türk vatandaşlığı verilecek.

Türkiye Vatandaşlık Verecek! Aranan Şartlar Belli Oldu

Türkiye'de en az 1 milyon dolarlık gayrimenkul satın alan, en az 2 milyon dolar yatırım yapan ya da en az 3 milyon dolarlık mevduat hesabı açan yabancılara Türk vatandaşlığı verilecek.

ARANAN ŞARTLAR BELLİ OLDU

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Türk vatandaşlığı kanunu uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmeliğe göre;

- en az 1 milyon dolar tutarında taşınmazı üç yıl satılmaması şerhiyle satın alan,

- en az 2 milyon dolar tutarında sabit sermaye yatırımı yapan

- en az 3 milyon dolar tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı belgelenen veya bu tutarda devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı tespit edilen

YABANCILARA TÜRK VATANDAŞLIĞI VERİLECEK

Değişiklikle, en az 100 kişilik istihdam oluşturduğu belgelenen yabancıların da Türk vatandaşlığı almaya hak kazanacağı hüküm altına alındı.

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