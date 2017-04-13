Gayri Resmi Hürrem

Hürrem Sultan hayatının muhasebesini yaptığı bir gün, vaktiyle yaptırdığı gizli bir odaya girer. Odada hafızasını kaybetmiş bir cariye ile karşılaşır. Beraberce Hürrem Sultan'ın hayatından sahneler oynarlar, oyunlarla yaşarlar.

Gayri Resmi Hürrem

Hürrem Sultan hayatının muhasebesini yaptığı bir gün, vaktiyle yaptırdığı gizli bir odaya girer. Odada hafızasını kaybetmiş bir cariye ile karşılaşır. Beraberce Hürrem Sultan'ın hayatından sahneler oynarlar, oyunlarla yaşarlar. Ancak bütün oyunlar en tehlikeli oyunla kesilir. Belki tek çıkar yol vardır. Belki de birden çok yol vardır. Hayat, iki kadına da, bizlere de sürprizler hazırlamaktadır.

Yazan-Yöneten: Özen Yula

Yardımcı Yönetmen: Caner Kadir Gezener

Dekor Tasarımı: Hakan Dündar

Kostüm Tasarımı: Funda Karasaç

Işık Tasarımı: Yakup Çartık

Müzik: Turgay Erdener

Koreografi: Banu Demir

Oyuncular: İpek Atagün Gezener, Gülin Ersoy /Cariyeler: Gizem Türker, Handan Kılıç, Pelin Gülten, Ezgi Özer, Melis Kızılaslan, Şükran Dama

Kanun: Deniz Ertürk

Ses:

Kanuni Sultan Süleyman: Erdal Küçükkömürcü

Handan Sultan: Özlem Ersönmez

Muhafız: Caner Kadir Gezener

Yeniçeriler: Esat Tanrıverdi, Ergin Özdemir, Serhat Yazıcı, Burgaç Döğüşçü, Öncü Kamışlı, Gökhan Burak Ansen

Müzik: Turgay Erdener

Hareket Düzeni: Banu Demir

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Tuzla

Mekan : Sabancı Gösteri Merkezi

Mekan Adresi : PK 34956 Orhanlı

Başlangıç Saati : 13.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 13.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Gayri Resmi Hürrem

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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