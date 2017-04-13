Hürrem Sultan hayatının muhasebesini yaptığı bir gün, vaktiyle yaptırdığı gizli bir odaya girer. Odada hafızasını kaybetmiş bir cariye ile karşılaşır. Beraberce Hürrem Sultan'ın hayatından sahneler oynarlar, oyunlarla yaşarlar. Ancak bütün oyunlar en tehlikeli oyunla kesilir. Belki tek çıkar yol vardır. Belki de birden çok yol vardır. Hayat, iki kadına da, bizlere de sürprizler hazırlamaktadır.



Yazan-Yöneten: Özen Yula



Yardımcı Yönetmen: Caner Kadir Gezener



Dekor Tasarımı: Hakan Dündar



Kostüm Tasarımı: Funda Karasaç



Işık Tasarımı: Yakup Çartık



Müzik: Turgay Erdener



Koreografi: Banu Demir



Oyuncular: İpek Atagün Gezener, Gülin Ersoy /Cariyeler: Gizem Türker, Handan Kılıç, Pelin Gülten, Ezgi Özer, Melis Kızılaslan, Şükran Dama



Kanun: Deniz Ertürk



Ses:



Kanuni Sultan Süleyman: Erdal Küçükkömürcü



Handan Sultan: Özlem Ersönmez



Muhafız: Caner Kadir Gezener



Yeniçeriler: Esat Tanrıverdi, Ergin Özdemir, Serhat Yazıcı, Burgaç Döğüşçü, Öncü Kamışlı, Gökhan Burak Ansen



Müzik: Turgay Erdener



Hareket Düzeni: Banu Demir



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Tuzla



Mekan : Sabancı Gösteri Merkezi



Mekan Adresi : PK 34956 Orhanlı



Başlangıç Saati : 13.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 13.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Gayri Resmi Hürrem



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır