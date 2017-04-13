Gayri Resmi Hürrem
Hürrem Sultan hayatının muhasebesini yaptığı bir gün, vaktiyle yaptırdığı gizli bir odaya girer. Odada hafızasını kaybetmiş bir cariye ile karşılaşır. Beraberce Hürrem Sultan'ın hayatından sahneler oynarlar, oyunlarla yaşarlar.
Hürrem Sultan hayatının muhasebesini yaptığı bir gün, vaktiyle yaptırdığı gizli bir odaya girer. Odada hafızasını kaybetmiş bir cariye ile karşılaşır. Beraberce Hürrem Sultan'ın hayatından sahneler oynarlar, oyunlarla yaşarlar. Ancak bütün oyunlar en tehlikeli oyunla kesilir. Belki tek çıkar yol vardır. Belki de birden çok yol vardır. Hayat, iki kadına da, bizlere de sürprizler hazırlamaktadır.
Yazan-Yöneten: Özen Yula
Yardımcı Yönetmen: Caner Kadir Gezener
Dekor Tasarımı: Hakan Dündar
Kostüm Tasarımı: Funda Karasaç
Işık Tasarımı: Yakup Çartık
Müzik: Turgay Erdener
Koreografi: Banu Demir
Oyuncular: İpek Atagün Gezener, Gülin Ersoy /Cariyeler: Gizem Türker, Handan Kılıç, Pelin Gülten, Ezgi Özer, Melis Kızılaslan, Şükran Dama
Kanun: Deniz Ertürk
Ses:
Kanuni Sultan Süleyman: Erdal Küçükkömürcü
Handan Sultan: Özlem Ersönmez
Muhafız: Caner Kadir Gezener
Yeniçeriler: Esat Tanrıverdi, Ergin Özdemir, Serhat Yazıcı, Burgaç Döğüşçü, Öncü Kamışlı, Gökhan Burak Ansen
Müzik: Turgay Erdener
Hareket Düzeni: Banu Demir
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Tuzla
Mekan : Sabancı Gösteri Merkezi
Mekan Adresi : PK 34956 Orhanlı
Başlangıç Saati : 13.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 13.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Gayri Resmi Hürrem
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır