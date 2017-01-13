Gaün Şahinbey Hastanesi Mehmetçiğe Şifa Oldu

Fırat Kalkanı Harekatında yaralanarak Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne getirilen 73 Mehmetçik sağlığına kavuşarak taburcu edilirken, 4 askerin ise tedavisi devam ediyor.



GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Fırat Kalkanı Operasyonunun başladığı 24 Ağustos 2016'dan buyana GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne 82 yaralı askerin getirildiğini vurgularken, "Bu askerlerimizden 73'ü başarılı bir şekilde tedavi edilerek taburcu edildi. 3 askerimiz ise daha gelişmiş tekniklerle tedavi edilmek üzere GATA'ya sevk edildi. 4 askerimizin tedavisi ise hastanemizde büyük bir özenle devam ediyor. Maalesef, ağır yaralı olarak tedaviye aldığımız 2 Mehmetçiğimiz ise şehit oldu" dedi.



"Terör mağdurlarını tedavi ediyoruz"



Bu süreçte, çeşitli terör olaylarında yaralanan 12 polis ile 17 sivil vatandaşın tedavisinin de tamamlandığını açıklayan Rektör Gür, "Ayrıca Suriye'deki çatışmalarda yaralanan 84 ÖSO mensubunun tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. Cerablus'taki patlamada yaralanan 80 sivil de hastanemizde tedavi altına alındı. Bölgenin en büyük ve sağlık hizmeti kapasitesi açısından en kapsamlı hastanesi olan Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi hem güvenlik güçlerimiz, hem de sivil vatandaşlara sağlık hizmeti vermeye devam edecektir" şeklinde konuştu.



"Vatanı için kurşun yiyene canımız feda"



Fırat Kalkanı Harekatı sırasında yaralanarak GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne tedavi için gelen tüm askerlerimiz için başhekiminden başlayarak tüm sağlık görevlilerinin en titiz bir şekilde tedavisi için seferber olduğunu kaydeden Rektör Prof. Dr. Ali Gür, "Bu hassasiyet nedeniyle hem askerlerimiz, hem aileleri ayrılırken defalarca minnet duygularını ifade etti. Önce Kara Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Salih Zeki Çolak hastanemizdeki yaralı askerlerimize geçmiş olsun dileklerini iletirken, hastanemiz yönetimine de teşekkürlerini ifade etti. Daha sonra Genel Kurmay Orgeneral Hulusi Akar Paşa komutanlarımızla birlikte yaralı askerlerimizi ziyaretinde hastanemizdeki bu ilgi nedeniyle teşekkürlerini iletti. Biz de kendisine, askerlerimizin bizim evlatlarımız olduğunu, cephede ülkeleri için kurşun yiyen insanlara canımızı seve seve feda edeceğimizi vurguladık" dedi.



"Bizim için onur plaketi"



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Sağlık Komutanı Tümamiral Prof. Dr. Hayati Bilgiç'in de yaralı askerleri ve Rektörlük Makamını ziyaret ettiğini hatırlatan Gür, "Hayati Paşa da aynı duyguları dile getirerek bana, hastanemiz Başhekimi Doç. Dr. Murat Taner Gülşen'e ve Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Yusuf Zeki Çelen'e teşekkür plaketi takdim etti. TSK'nın her konuda Gaziantep Üniversitesi ve adını taşıdığı Gazi Kentimiz için yardıma hazır olduğunu vurguladı. Operasyonun başladığı günlerde de 5. Zırhlı Tugay Komutanımız Tuğgeneral Ali Ekiyor Paşamız da üniversitemize teşekkür plaketi vermişti. Tüm bu övgüler, Gaziantep Üniversitesi, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve en önemlisi de üniversitesi olduğumuz kente, yani Gaziantep'e sarf layık görülen yüz akı övgülerdir" diye konuştu. - GAZİANTEP