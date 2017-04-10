Gaün'de Bahar Şenliği Turnuvaları Başladı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Sporium'da Bahar Şenlikleri kapsamında organize edilen futbol turnuvasına Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hilmi Bayraktar ve Prof. Dr. Metin Bedir tarafından start verildi.



GAÜN Öğretim Üyesi ve Spor Koordinatörü Doç. Dr. Uğur Abakay, Gaziantep Üniversitesi 22. Geleneksel Bahar Şenlikleri kapsamında fakülteler arası basketbol, futbol, voleybol, satranç, ses, fotoğraf yarışması dallarında müsabakaların başlatıldığını, bu kapsamda futbol turnuvalarının açılış maçı yapıldığını belirtti.



Turnuvaların Nisan ayı sonuna kadar gruplar halinde devam edeceğini, Mayıs ayının başında finallerin oynanacağını kaydeden Doç. Dr. Abakay, "Derece yapan takımlar, bahar şenliklerinin düzenleneceği 10-12 Mayıs tarihlerinde Rektörlük tarafından ödüllendirilecek. Bahar şenlikleri bizim için bir sanatçı gelsin iki müzik çalsın değil. Bu sene Rektörümüz Prof. Dr. Ali Gür'ün talimatıyla farklı bir konsept hazırladık. Şenlikleri Üniversitemiz içerisindeki stadyumda yapacağız. Orada gün boyu öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin ve çocuklarının güzel, hoş vakit geçirebilecekleri çeşitli aktiviteler olacak" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP