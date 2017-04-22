Dub ve reggae sahnesinin özgün isimlerinden İngiliz müzisyen ve prodüktör Gaudi, 22 Nisan gecesi Babylon'da.



Dub, reggae ve psikedelik ritimlerinin geleneksel dünyasını titizlikle işleyen Gaudi, müzik kariyerine 16 solo albüm, 100'ün üzerinde derleme, 250 prodüksiyon ve çok sayıda film müziği sığdırdı. Bugüne kadar sayısız festivali, barış ve sevgi melodileriyle dolduran, birçok değerli isimle aynı sahneyi paylaşan sanatçı, 22 Nisan Cumartesi gecesi Midnight Session'da Babylon'da müzikseverlerle buluşuyor.



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Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Babylon Bomonti



Mekan Adresi : Tarihi Bomonti Bira Fabrikası, Birahane Sokak. BOMONTİ



Başlangıç Saati : 22.04.2017 23: 00: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 01: 00: 00



Kategori : Gaudi - Midnight Session



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır