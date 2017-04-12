Gaspçı çift kıskıvrak yakalandı

Tekerlekli sandalyeye bağımlı engelli gence tokat atıp telefonunu gasp eden kadın ve erkek arkadaşı yakalandı



BURSA - Bursa'da parka hava almaya çıkan tekerlekli sandalyeye bağımlı engelli gence tokat atıp cep telefonunu gasp eden kadın ve erkek arkadaşı kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Bursalı Tahir Caddesi üzerindeki Çırpan Parkı'na hava almaya çıkan bedensel engelli Halil İbrahim Yılmaz(30), yanına gelen S.A.isimli kadın ve yanında bulunan erkek arkadaşı V.E.ile bir süre sohbet etti. Yılmaz'ın oturduğu tekerlekli sandalyenin yanına gelen S.A. yüzde 90 engelli raporu bulunan Halil İbrahim Yılmaz'a tokat atıp elindeki cep telefonunu aldı. Olaydan sonra kaçan gaspçı çiftin peşine düşen polis, kısa süre sonda S.A. ile V.E.'yi Merinos Parkı içerisinde kıskıvrak yakaladı. Yunus timleri tarafından etkisiz hale getirilen şahısların üzerilerinde yapılan aramada V.E.nin montunun cebinde ele geçirilen cep telefonu Halil İbrahim Yılmaz'a teslim edildi. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan 2 kişi nitelikli yağma suçundan adliyeye sevkedildi. Olayla ilgili tahkitat sürüyor.

(UGR-