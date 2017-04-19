Gasp ve Hürriyeti Yoksun Kılma Suçuna Ceza Yağdı

KAYSERİ'de, gasp ve hürriyeti yoksun kılma suçunu işledikleri iddiası ile tutuklu yargılanan 3 sanığa 8'er yıl 10'ar ay 20'şer gün hapis cezası verildi.



Olay, geçen yıl Kasım ayında meydana geldi. İddiaya göre mağdur 25 yaşındaki Harun Deveci, sanık 32 yaşındaki Mesut Durmuş'un yabancı uyruklu sevgilisi E.K.'ye sevgi içerikli mesajlar attı. Bunun üzerine E.K. durumu Mesut Durmuş'a bildirdi. Mesut Durmuş yanına kardeşi 28 yaşındaki Soner Durmuş'u alarak buluşma noktasına gitti. Ardından Durmuş kardeşler ve arkadaşları Ercan Berber, buluştukları Deveci'yi otomobile bindirerek bir bağevine götürdü. Şüpheliler, iddiaya göre bağevinde mağduru döverek fotoğraflarını çekti. Ardından da kredi kartıyla 240 liraya uçak bileti aldırdı. Ardından olayın şüpheliler ve mağdur evden çıkarak havalimanına gitti. Burada şüphelilerin elinden kurtulan Harun Deveci, polis karakoluna giderek şikayetçi oldu. Polis, Durmuş kardeşler ve Ercan Berber'i gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan 3 zanlı tutuklanarak cezaevine konuldu.



Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Mesut Durmuş, Soner Durmuş ve Ercan Berber hazır bulundu. Sanıklardan Mesut Durmuş, "Adaletinize sığınıyorum. Beraatımı istiyorum" dedi. Diğer sanık Soner Durmuş ise, "Suçsuz yere yatıyoruz. Beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Ercan Berber de, "Hiçbir suçum yok. Takdiri mahkemenize bırakıyorum" savunması yaptı.



Mahkeme heyeti sanıkları 8'er yıl 10'ar ay 20'şer gün hapis cezasına çarptırıldı. - Kayseri