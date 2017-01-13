Gasp" ve "Hırsızlık" Suçlarından Iki Kişi Yakalandı

Tuzla'da "gasp" ve "hırsızlık" yaptıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tuzla'da 5 Ocak'ta bir taksi sürücüsünün silah zoruyla gasbedilmesi ve bir otomobilin çalınması ile 10 Ocak'ta bir benzin istasyonunun çalışanlarının silah zoruyla para ve cep telefonlarının gasbedilmesi olaylarına karıştıkları iddia edilen iki şüphelinin yakalanması için Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.



Ekipler, çalışmaları sonucunda, şüpheliler D.Y. ve A.G'yi yakalamak için Pendik Kurtköy Yeni Mahalle'de bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli ile aynı adresteki 3 kadın gözaltına alındı.



Şüphelilerin ev ve gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda 1 çalıntı otomobil, 1 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait şarjör ve mermiler, 3 cep telefonu, 3 banka kartı, 2 çalıntı plaka, 1 maske ve eldiven ile 1 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.



Şüpheliler emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.