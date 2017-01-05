Gasp Süsü'Yle Iş Yerini Soygunu

İzmir'in Urla ilçesinde çalıştığı mağazanın kasasından gasp süsü vererek 50 bin lira çaldığı tespit edilen mağaza müdürü ve bir arkadaşı tutuklandı.



Gülbahçe Mahallesi'ndeki bir mağazanın sorumlu müdürü B.G'nin (27) iş yerini kapattığı sırada marketin kasasında bulunan 50 bin liranın, eli bıçaklı 2 kişi tarafından gasbedildiği ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.



Olayın gerçekleşme şekli ve anlatılanların birbiriyle örtüşmemesi üzerine ekipler, mağaza müdürü B.G. üzerinde çalışmaları yoğunlaştırdı. Araştırmalar sonucunda olayın, B.G'nin önceden açık bıraktığı kapıdan giren ve arkadaşları olduğu ortaya çıkan maskeli S.C. (21), Ç.P. (24) ve K.İ. (22) tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.



Operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yakaladı.



Zanlıların evlerindeki aramada, çalınan paraların 2 bin lirası S.C'nin evindeki gözlük kılıfının içinde, 2 bin lirası ise K.İ'nin ikametindeki bodrum katında inşaat kumu içine gizlenmiş bulundu.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.G. ile S.C. "iş yerinden hırsızlık" suçundan tutuklandı. Ç.P. ve K.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Ele geçirilen 4 bin liranın iş yeri sahibine teslim edildiği bildirildi.