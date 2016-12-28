Gasp Iddiası

Konya'da son iki hafta içinde 6 kişinin para ve cep telefonlarının gasbedilmesi olayına karıştığı öne sürülen Suriye uyruklu 9 şüpheli, gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde son iki hafta içinde yaşanan gasp olaylarıyla ilgili soruşturma başlattı.



Hafta sonu merkez Selçuklu ilçesinde yaşanan gasp olayının ardından bölgede geniş çaplı araştırma yapan polis, Suriye uyruklu iki şüpheliyi gözaltına aldı.



Şüphelilerin verdikleri ifade doğrultusunda, merkez Meram ilçesinde düzenlenen baskınlarda 7 Suriye uyruklu şüpheli daha yakalandı.



Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, gasbedilen 6 cep telefonu ile olaylarda kullanılan bıçak ve pala ele geçirildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.