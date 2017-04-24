Gasp Ettikleri Taksiyle Kaza Yapınca Yakalandılar

İstanbul Ümraniye'de geçtiğimiz gece ticari bir taksiyi gasp eden 2 şüpheli, gasp ettikleri araçla E-5 Karayolu Uzunçayır mevkiindeki beton bariyerlere çarparak kaza yaptı. Çarpma sonucu alev alev yanan taksinin içerisindeki 2 şüpheli, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 05.00 sıralarında E-5 Karayolu Uzunçayır mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 2 şüpheli, geçtiğimiz gece Ümraniye'de 34 TCH 35 plakalı ticari taksiyi gasp etti. Aracın gasp edilmesinin ardından taksi şoförü durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, gasp edilen aracı bulmak için çalışmalara başladı. Çalışmalar sürdüğü esnada aracı gasp eden 2 şüpheli, sabaha karşı Uzunçayır mevkinde seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çarptı.



CANLARINI ZOR KURTARDILAR



Çarpma sonucu araç alev alev yanmaya başladı. Taksinin içerisindeki şüpheliler ise son anda araçtan çıktı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan aracı söndürerek soğutma çalışması yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise yaralı şüphelileri ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.



GASP ETTİKLERİ TAKSİYLE KAZA YAPINCA YAKAYI ELE VERDİLER



Olay sonrası durumdan şüphelenen polis ekipleri, taksinin plakası sorguladı. Yapılan sorgulamada taksinin geçtiğimiz gece Ümraniye'den gasp edildiği ortaya çıktı. Bunun üzerine polis ekipleri, yaralıların bulunduğu ambulanslarla birlikte hastaneye gitti. Şüphelilerin tedavilerinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.



ŞÜPHELİLERİN ALKOLLÜ OLDUKLARI İDDİA EDİLDİ



Öte yandan kaza nedeniyle E-5 Karayolu Ankara istikametinde trafik bir süreliğine durdu. Yanan aracın söndürülmesinin ardından karayolu tekrardan kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını yapmasının ardından polis ekipleri araçta bir süre inceleme yaptı. Yapılan incelemede araçta herhangi bir suç unsuruna rastlanılamazken, emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre şüphelilerin alkollü oldukları iddia edildi.



Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.



(Doğan Can Cesur / İHA)