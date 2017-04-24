Gasp Ettikleri Taksiyle Kaza Yapınca Yakalandılar

İstanbul Ümraniye'de geçtiğimiz gece ticari bir taksiyi gasp eden 2 şüpheli, gasp ettikleri araçla E-5 Karayolu Uzunçayır mevkiindeki beton bariyerlere çarparak kaza yaptı. Çarpma sonucu alev alev yanan taksinin içerisindeki 2 şüpheli, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 05.00 sıralarında E-5 Karayolu Uzunçayır mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 2 şüpheli, geçtiğimiz gece Ümraniye'de 34 TCH 35 plakalı ticari taksiyi gasp etti. Aracın gasp edilmesinin ardından taksi şoförü durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, gasp edilen aracı bulmak için çalışmalara başladı. Çalışmalar sürdüğü esnada aracı gasp eden 2 şüpheli, sabaha karşı Uzunçayır mevkinde seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çarptı.