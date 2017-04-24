Gasp Edilip Bıçaklandığı İleri Sürülen Şahsı Polis Buldu

Denizli'de ormanlık alanda 3 kişi tarafından gasp edilip bıçaklandığı ileri sürülen şahıs, polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, yaralı şahsı hastaneye kaldırdı.



Olay, saat 15.00 sırasında Pamukkale ilçesi Tekke Mahallesi'nde ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polisi arayan mermer işçisi Fatih S. (31), 3 kişi tarafından gasp edildiğini ve ormanlık alanda bıçakla yaralandığını söyledi. İhbar üzerine harekete geçen polis ve sağlık ekipleri bölgeye gitti. Bölgede yaklaşık bir saat yapılan aramalar sonucu Fatih S., otomobilinin yanında yaralı halde bulundu. Ekipler, Fatih S.'nin sol bacağından bıçakla yaralandığını belirledi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Fatih S., ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - DENİZLİ