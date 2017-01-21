Gaski Genel Müdürü Sönmezler Açıklaması

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, inşaatına başlanan Düzbağ İçmesuyu hattının Gaziantep'in gelecek yılları için hayati önem taşıdığını bildirdi.



Sönmezler, yaptığı yazılı açıklamada, 2016 yılını değerlendirdi ve 2017 yılında yapılacak yatırımlar hakkında bilgi verdi.



Gaziantep için 2016 yılı içme suyu temininde cumhuriyet tarihinin en zorlu yılı olduğunu hatırlatan Sönmezler, "Şehrin içme suyu temininde ana kaynak olan Kartalkaya Barajı'nın doluluk oranı en düşük seviyelerine ulaştı ancak baraj suyunu sabit tutabilmek için 80 kilometre uzaklıktaki Gölbaşı, Azaplı ve İnekli göllerine su basılarak Kartalkaya Barajı'nın beslenmesi sağlandı. Böylelikle Gaziantepliler içme suyu konusunda sorun yaşamadılar." ifadelerini kullandı.



Şehre günde 350 bin metreküp su verdiklerini, bu miktarın yaz aylarında 400 bin metrekübe çıktığını ifade eden Sönmezler, Suriyeli göçmenler de dikkate alındığında yılda 140 milyon metreküp suya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.



Şehir genelinde 2016 yılında 420 milyon tutarında 604 kilometre içmesuyu hattı, 374 kilometre kanalizasyon hattı, 34 kilometre yağmursuyu hattı döşendiğini, bunun yanı sıra 26 adet içmesuyu deposu, 22 adet fosseptik inşaatı, 267 adet içmesuyu kuyusu açıldığını aktaran Sönmezler, şunları kaydetti:



"2016 yılında su temini için enerjiye ödenen para, 104 milyon lira. Bu miktar bütçemizin yüzde 25'ine denk geliyor. Mevcut terfili sistemlerimizin sürdürülebilir bir sistem olmadığı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla 2016 yılının son günü yapılan Göksu havzasına dayalı Düzbağ İçmesuyu İnşaatı, Gaziantep'in gelecek yılları için hayati önem taşımakta. Bu proje 898 milyon lira tutarındaki sözleşme bedeliyle Gaziantep'te bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük proje olacak."