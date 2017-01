Gaski 2016 Yılını Sorunsuz Geçirdi

GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, GASKİ açısından 2016 yılı ile ilgili yaptığı değerlendirmede çok önemli bir sorun yaşamadıklarını söyledi.



Gaski Genel Müdüür Hüseyin Sönmezler 2016 yılının genel değerlendirmesinde, Gaziantep için 2016 yılı içme suyu temininde Cumhuriyet tarihin en zorlu yılı olduğunu ifade etti. Genel Müdür Sönmezler, Gaziantep'in içme suyu temininde ana kaynak olan Kartalkaya'da doluluk oranın en düşük seviyelerine ulaştığını kaydetti. Yapılan çalışmalarla birlikte Gaziantep'in içme suyu sıkıntısını önemli oranda çözdüklerini vurgulayan Sönmezler, barajda suyun seviyesini sabit tutabilmek için 80 km mesafeden (Göksu havzasından) Gölbaşı, Azaplı ve İnekli Göllerine su basıldığını ifade etti. Gaziantep 2016 yılında 310 kg/metrekare kadar bir yağış aldığını belirten Sönmezler, bu değerin 572 kg/metrekare olduğunu ve son yıllardaki ortalamanın çok altında kaldığını vurguladı. Bu rakamların değerlendirildiğinde çok büyük bir kuraklık yaşandığını ifade eden Sönmezler, "Şükürler olsun 2016 yılında Gaziantep'te hiçbir şekilde su kesintisi yapmadık, TS 266 ve insani tüketim esaslarına uygun kaliteli suyumuzu 24 saat şebekemizden verdik" dedi.



Şehre günde 350 bin metre küp su verildiklerini, bu miktarın yaz aylarında 400 bin metre küpe çıktığını açıklayan Hüseyin Sönmezler, Suriyeli göçmenlerin de dikkate alındığında yılda 140 milyon metre küp suya ihtiyacı duyulduğunu belirtti.



"Bir yılda bin metre yeni hat döşendi"



2016 yılında 420 milyon TL tutarında bir bütçeyle Gazianteplilere hizmet ettiklerini hatırlatan Sönmezler, 2016 yılında şehir genelinde 604 km içme suyu hattı, 374 kilometre kanalizasyon hattı, 34 kilometre yağmursuyu hattı döşendiğini kaydetti. Sönmezler, bunun yanı sıra 26 adet içme suyu deposu, 22 adet fosseptik inşaatı, 267 adet içme suyu kuyusu açıldığını da dile getirdi. 2016 yılında su temini için enerjiye ödenen para ise 104 milyon TL olduğunu anımsatan Sönmezler, "Bu miktar bütçemizin yüzde 25'ine denk geliyor. Mevcut terfili sistemlerimizin sürdürülebilir bir sistem olmadığı bir kez daha ortaya çıkmıştır.Dolayısıyla 2016'nın yılın son günü yani 30 Aralık 2016 tarihinde yapılan Göksu havzasına dayalı Düzbağ İçmesuyu İnşaatı Gaziantep'in gelecek yılları için hayati önem taşımakta. Bu proje 898 milyon TL tutarındaki sözleşme bedeliyle Gaziantep'te bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük proje olacak" şeklinde konuştu.



Yeni gelişen mahallelerin altyapı sorunun çözümü için proje ve kaynak temini çalışmalarını tamamladıklarını da vurgulayan GASKİ Genel Müdürü Sönmezler,bu kapsamda Beylerbeyi-Beykent kanalizasyon inşaatında 27.619.177 TL ihale bedeliyle çalışmalara başlandığını dile getirdi. Sönmezler, yine aynı bölgenin içme suyu inşaatında da 47 milyon 753 bin TL sözleşme bedeliyle çalışmalara başlandığını duyurdu.



"Tüm ilçelere aynı standartta hizmet veriliyor"



Sönmezler, Gaziantep'e bağlı tüm ilçelerde ve köylerden dönüşen mahallelerde altyapı çalışmalarının devam ettiğini, şehrin her noktasına Büyükşehir Belediyesi'nin standardı ile hizmet verildiğini anlatan Sönmezler, ilçe ve köylere yatırımların 2017 yılında da devam edeceğini ifadelerini kullandı.



Sönmezler, Nurdağı'nda 11 milyon 426 bin 688 TL sözleşme bedelli içme suyu inşaatının tamamlandığına dikkat çekerek, İslahiye'de ise 53 milyon 995 bin 660 TL ihale bedelli içme suyu ve kanalizasyon inşaatında çalışmalar devam ettiğini sözlerine ekledi. Sönmezler, "2016 yılı içerisinde Nurdağı ve Araban atık su arıtma tesisleri tamamlanarak hizmete açılmış, Sacır deresinin kirlilikten kurtulması açısından da çok önem taşıyan 2. Etap Merkez Atıksu Arıtma Tesisi ihalesi de 2 Şubat 2016 tarihinde yapılacak. 1 milyon eşdeğer nüfusa hitap edecek ileri biyolojik arıtma tesisi İller Bankası aracılığı ile JİCA'dan alınan krediyle yapılacak. Kanalizasyon ve atıksu arıtma sektöründe proje çalışmaları tamamlanmış olup, 2019 yılı itibariyle şehir genelindeki tüm kanalizasyon ve atıksu arıtma tesisleri tamamlanacak"



diye konuştu.



Sözmezler, 2016 yılında yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik önemli yatırımlarının da olduğunu, güneş enerjisinden faydalanmak için 100 bin metre küplük depo alanına 1 MW kurulu güce sahip GES inşaatında çalışmaların sürdürdüğünü ifade etti.



Hüseyin Sönmezler, 2017 yılında da sürdürülebilir çevre ve kesintisiz içme suyu temini için çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüreceğini, bu hizmetler için 850 milyon TL bütçe ayırdıklarını ifade etti. - GAZİANTEP