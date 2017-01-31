Garry Rodrigues, Yunanistan Ligi'nin En İyi 11?inde!

FutbolArena - Galatasaray'ın 3.5 Milyon Euro bonservis karşılığı Yunanistan Ligi ekiplerinden PAOK takımndan transfer ettiği Garry Rodrigues Yunanistan Ligi'nde oyuncuların oylarıyla 2015-2016 sezonunun en iyi ilk 11'ine seçildi.



Fanatik Gazetesinde yer alan habere göre Yunanistan Ligi'nde forma giyen oyuncuların oyları ile belirlenen yılın 11'ine seçilen Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues PAOK formasıyla 2015-2016 sezonunda verimli bir yıl geçirdi. Yunan ekibi ile çıktığı 36 karşılaşmada 2.707 dakika görev alan Garry Rodrigues bu süre zarfında 7 gol 6 asistlik performans sergilemişti.



"YUNANİSTANI ŞİMDİDEN ÖZLEDİM"



Ödül töreninde konuşan Garry Rodrigues şu ifadeleri kullandı;



"Yunanistan'ı şimdiden özledim. Buraya tekrar gelip eski arkadaşlarımı görmek büyük bir fırsat oldu. Bu kadar saygı duyduğum bu ülkede bulunmaktan dolayı çok mutluyum. PAOK beni bugün olduğum futbolcu yaptı. Onlara çok şey borçluyum. PAOK bana inandı ve gelişip Galatasaray'a transfer olmak gibi büyük bir adım atmama fırsat tanıdı. Burada geçirdiğim süreden özel bir an seçmek istemiyorum. Sadece herkese yardımları için teşekkürler. Bu ödül için aileme, küçük kızıma ve tabii ki PAOK'a teşekkürler. Çok gururluyum" ifadelerini kullandı.