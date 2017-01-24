Garry Rodrigues'in Gs Tv'ye Röportajı Sırasında İlginç An

FutbolArena - Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzincanspor ile oynanan karşılaşmada sarı kırmızı formayla ilk golünü kaydetti. Yıldız futbolcu karşılaşmanın ardından GS TV'ye açıklamalarda bulundu.



"TARAFTARIMIZIN ÖNÜNDE İLK MAÇIMDA GOL ATTIM"



"Çok önemli bir maçtı. Kesinlikle kazanıp gruptan çıkmamız gerekiyordu. İlk defa taraftarımın önüne çıktım ve bu maçta gol attım. Çok çok mutluyum. Umarım önümüzdeki maçlarda da güzel şeyler yapmaya devam edeceğim."



"ÖNCE AKHİSAR MAÇI"



"Şu anda iki tane önümüzdeki maçımız var. Bizin için en önemli maç şu anda Akhisar Belediye karşılaşması. Kupadaki Başakşehir maçını ondan sonra düşünmemiz lazım."



Garry Rodrigues ile GS TV muhabiri arasında ilginç diyalog



Öte andan Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues, Erzincanspor maçının ardından GS TV'ye verdiği röportaj sırasında taraftarımızın önünde ilk maçıma çıktığım için mutlu olduğundan bahsederken, konuşmanın sonrasında GS TV muhabiri ise Rodrigues'e, "Taraftarımızın önünde ilk maç dedi ama çok fazla taraftar da yoktu bugün." şeklinde Rodrigues'in sözlerine ilavede bulundu.



Garry Rodrigeus'in Galatasaray - 24 Erzincanspor maçında attığı gol



Maçın başında Podolski'nin golleriyle 2-0 öne geçen Galatasaray sonrasında yediği 2 golle birden şoka uğradı ve müsabaka 2-2'ye geldi. Ancak 27. dakikada Garry Rodrigues golünü attı ve Galatasaray'ı tekrar öne geçirdi.



24 Erzincanspor ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Rodrigues topu arka direğe yuvarladı ve takımını 3-2 öne geçirdi.



Galatasaray'da 4. maçına çıkan Rodrigues daha önce Konyaspor maçında ilk asistini yapmıştı.