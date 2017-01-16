Garry Rodrigues Fark Yaratıyor

FutbolArena Detay - Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues, siftah yaptığı Atiker Konyaspor maçında Sabri Sarıoğlu'na hazırlığı golle adeta galibiyeti getiren isimlerden biri olmayı başardı.

Garry Rodrigues Fark Yaratıyor

FutbolArena Detay - Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues, siftah yaptığı Atiker Konyaspor maçında Sabri Sarıoğlu'na hazırlığı golle adeta galibiyeti getiren isimlerden biri olmayı başardı. İlk maçında "geçer" not alan Garry Rodrigues, bu sezon 11. farklı maçında ya gol ya da asist yapmış oldu.

Paok formasıyla bu sezon 10, Galatasaray'la da 1 maçta gole direkt olarak etki eden Garry Rodrigues, bu maçlarda 9 galibiyet – 1 mağlubiyet gördü.

İşte Garry Rodrigues'in o performansı

Dinamo Tiflis 0-3 Paok (1 asist) Avrupa Ligi play-off

Paok 2-0 Dinamo Tiflis (1 gol) Avrupa Ligi play-off

Fiorentina 2-3 Paok (1 gol – 1 asist) Avrupa Ligi grup maçı

Paok 1-0 Liberec (1 gol) Avrupa Ligi grup maçı

Paok 2-1 Panetolikos (1 gol) Yunanistan Ligi

Asteras Tripolis 1-2 Paok (2 asist) Yunanistan Ligi

Paok 1-0 İraklis (1 gol) Yunanistan Ligi

Paok 3-4 Atromitos (1 gol – 1 asist) Yunanistan Ligi

Paok 3-0 Platanias (1 asist) Yunanistan Ligi

Kerkyra 0-5 Paok (1asist) Yunanistan Ligi

Konyaspor 0-1 Galatasaray (1 asist) Spor Toto Süper Ligi


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