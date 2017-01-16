FutbolArena Detay - Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues, siftah yaptığı Atiker Konyaspor maçında Sabri Sarıoğlu'na hazırlığı golle adeta galibiyeti getiren isimlerden biri olmayı başardı. İlk maçında "geçer" not alan Garry Rodrigues, bu sezon 11. farklı maçında ya gol ya da asist yapmış oldu.
Paok formasıyla bu sezon 10, Galatasaray'la da 1 maçta gole direkt olarak etki eden Garry Rodrigues, bu maçlarda 9 galibiyet – 1 mağlubiyet gördü.
İşte Garry Rodrigues'in o performansı
Dinamo Tiflis 0-3 Paok (1 asist) Avrupa Ligi play-off
Paok 2-0 Dinamo Tiflis (1 gol) Avrupa Ligi play-off
Fiorentina 2-3 Paok (1 gol – 1 asist) Avrupa Ligi grup maçı
Paok 1-0 Liberec (1 gol) Avrupa Ligi grup maçı
Paok 2-1 Panetolikos (1 gol) Yunanistan Ligi
Asteras Tripolis 1-2 Paok (2 asist) Yunanistan Ligi
Paok 1-0 İraklis (1 gol) Yunanistan Ligi
Paok 3-4 Atromitos (1 gol – 1 asist) Yunanistan Ligi
Paok 3-0 Platanias (1 asist) Yunanistan Ligi
Kerkyra 0-5 Paok (1asist) Yunanistan Ligi
Konyaspor 0-1 Galatasaray (1 asist) Spor Toto Süper Ligi
Garry Rodrigues Fark Yaratıyor
FutbolArena Detay - Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues, siftah yaptığı Atiker Konyaspor maçında Sabri Sarıoğlu'na hazırlığı golle adeta galibiyeti getiren isimlerden biri olmayı başardı.
FutbolArena Detay - Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues, siftah yaptığı Atiker Konyaspor maçında Sabri Sarıoğlu'na hazırlığı golle adeta galibiyeti getiren isimlerden biri olmayı başardı. İlk maçında "geçer" not alan Garry Rodrigues, bu sezon 11. farklı maçında ya gol ya da asist yapmış oldu.