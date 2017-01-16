Garry Rodrigues Fark Yaratıyor

FutbolArena Detay - Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues, siftah yaptığı Atiker Konyaspor maçında Sabri Sarıoğlu'na hazırlığı golle adeta galibiyeti getiren isimlerden biri olmayı başardı. İlk maçında "geçer" not alan Garry Rodrigues, bu sezon 11. farklı maçında ya gol ya da asist yapmış oldu.



Paok formasıyla bu sezon 10, Galatasaray'la da 1 maçta gole direkt olarak etki eden Garry Rodrigues, bu maçlarda 9 galibiyet – 1 mağlubiyet gördü.



İşte Garry Rodrigues'in o performansı



Dinamo Tiflis 0-3 Paok (1 asist) Avrupa Ligi play-off



Paok 2-0 Dinamo Tiflis (1 gol) Avrupa Ligi play-off



Fiorentina 2-3 Paok (1 gol – 1 asist) Avrupa Ligi grup maçı



Paok 1-0 Liberec (1 gol) Avrupa Ligi grup maçı



Paok 2-1 Panetolikos (1 gol) Yunanistan Ligi



Asteras Tripolis 1-2 Paok (2 asist) Yunanistan Ligi



Paok 1-0 İraklis (1 gol) Yunanistan Ligi



Paok 3-4 Atromitos (1 gol – 1 asist) Yunanistan Ligi



Paok 3-0 Platanias (1 asist) Yunanistan Ligi



Kerkyra 0-5 Paok (1asist) Yunanistan Ligi



Konyaspor 0-1 Galatasaray (1 asist) Spor Toto Süper Ligi