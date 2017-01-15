Garry Rodrigues En Az 10 Milyon Euro Eder'

FutbolArena Dış Haberler - Galatasaray'ın ara transfer döneminde PAOK'tan 3.5 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Garry Rodrigues sarı kırmızılı formayla ilk maçına Atiker Konyaspor karşısına çıktı.



Atiker Konyaspor maçında ikinci yarıda oyuna giren ve 51. dakikada Sabri'nin attığı golde asisti yapan isim olan Garry Rodrigues, oyunda kaldığı sürece boyunca süratli ve teknik yapısıyla dikkat çekerken, otoritelerden tam not aldı. Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues nasıl futbolcu?



Galatasaray'ın ara transfer döneminde PAOK'tan 3.5 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Garry Rodrigues için Yunanistan'da Larissa kulübünün sahibi Alexis Kougias övgüler yağdırdı. PAOK'un sahibi Savvides ile yakın dost olan Kougias, Garry Rodrigues için, "Eğer bu oyuncu Olympiakos'ta oynasaydı en az 10 milyon euro'ya giderdi. PAOK'ta forma giydiği için bu fiyata gitti ve bence ucuza gitti. Garry Rodrigues kesinlikle Avrupa'da önemli yıldız olabilecek kapasitede bir oyuncu." diye konuştu. Garry Rodrigues'in Konyaspor maçında yaptığı asist ve performansı



Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues, Atiker Konyaspor karşısında sarı kırmızılı formayla ilk maçına çıktı. İkinci yarıda oyuna giren Rodrigues, 45 dakikada 26 kez topla buluşan Rodrigues neredeyse hatasız oynarken %92.3'lük pas isabet oranı sağladı. Bir şut çeken Rodrigues kaleyi bulurken bir de kilit pası asiste dönüştü. Kontra atak oyununda etkili olacağının sinyallerini veren Rodrigues 2 kez adam geçerken bir kez de faul ile durduruldu. Rodrigues savunmada da etkiliydi ve 2 top çalma ile oynadı.



