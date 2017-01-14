Garry Rodrigues, Atiker Konyaspor Maçında Nasıl Oynadı?

FutbolArena Analiz - Süper Lig'in 17. hafta maçında deplasmanda Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues ilk kez sarı kırmızılı formayı giydi.



45. dakikada Josue yerine oyuna dahil olan Rodrigues, 2. yarıda Galatasaray'ın attığı golün asistini de yapan isim oldu.



GARRY RODRİGUES'İN KONYASPOR MAÇI İSTATİSTİKLERİ



45 dakikada 26 kez topla buluşan Rodrigues neredeyse hatasız oynarken %92.3'lük pas isabet oranı sağladı. Bir şut çeken Rodrigues kaleyi bulurken bir de kilit pası asiste dönüştü.



Kontra atak oyununda etkili olacağının sinyallerini veren Rodrigues 2 kez adam geçerken bir kez de faul ile durduruldu.



Rodrigues savunmada da etkiliydi ve 2 top çalma ile oynadı.



